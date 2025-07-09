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У Росії впав ринок алкоголю: пляшка горілки занадто дорога, люди переходять на самогон

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У Росії впав ринок алкоголю: пляшка горілки занадто дорога, люди переходять на самогон
З початку року виробництво горілки в РФ знизилося майже на 11%
Скріншот

Фахівці галузі пов'язують спад виробництва з підвищенням роздрібних цін на міцний алкоголь

За шість місяців поточного року в Росії суттєво знизилося виробництво міцних алкогольних напоїв. Про це, як пише «Главком», повідомило видання Moscow Times із посиланням на дані Росалкогольтютюнконтролю.

Виробництво горілки у РФ знизилося на 10,9%, до 31,38 млн декалітрів, а коньяку – на 17%, до 3,45 млн декалітрів. Експерти пов'язали спад виробництва з підвищенням на 17% мінімальних роздрібних цін на міцний алкоголь на початку року.

З 1 січня мінімальна вартість 0,5 літра горілки становить 349 рублів, тобто приблизно 190 грн, а продаж коньяку починається з 651 рубля, тобто близько 350 грн. Тоді ж влада підвищила акциз на етиловий спирт і спиртовмісну продукцію.

Виробництво напоїв міцністю понад 9% скоротилося на 9,5%, до 46,83 млн декалітрів, лікеро-горілчаних виробів – на 0,5%, до 8 млн декалітрів, а лікерних вин – на 9,6%, до 644,9 тис. декалітрів. Збільшився лише випуск виноградних та ігристих вин. У першому випадку на 12,4%, до 17,66 млн дал, у другому – на 18,5%, до 7,2 млн дал.

Зазначається, що у 2024 році продаж міцного алкоголю в Росії зріс до максимуму за останній час, склавши 8,5 літра на душу населення. На горілку з цього обсягу припало 5,3 літра й на цій позначці показник тримається від початку війни в Україні.

У довоєнному 2021 році продажі міцного алкоголю в Росії знаходилися на рівні 7,4 літра, а споживання горілки становило, в середньому, 5 літрів на людину.

Зазначимо, за даними російських ЗМІ, в Росії через підвищення цін на алкоголь люди стали частіше пити самогон, також різко виріс попит на самогонні апарати. 

Нагадаємо, Роспатент отримав заявку на реєстрацію бренду «Орєшнік». Під цим товарним знаком росіянин Максим Гончарук планує виробляти та продавати алкогольні напої.

Також «Главком» писав, що у Росії зупинило роботу єдине в країні підприємство «Оптрон-Ставрополь», яке мало забезпечувати напівпровідниками військові літаки та пасажирські лайнери. Завод перебуває на межі банкрутства.

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Теги: росія алкоголь

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