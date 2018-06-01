Едвард Чоу: Ціни на енергоресурси не повинні бути політизовані

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Чоу підкреслює, що Україні необхідно формувати ціни на енергоресурси на основі аналізу та експертних оцінок

Політики не повинні ухвалювати рішення про те, якою має бути вартість енергоресурсів. Про це під час панельної дискусії «Три складові енергетичної безпеки України: реформи, інвестиції, євроінтеграція» заявив Едвард Чоу, головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Вашингтон, США).



«Дуже важко допомогти економіці, коли відсутня конкуренція. У вас багато неефективності, яка зберігається протягом тривалого періоду часу. Крім цього, я скажу, як і говорили мої колеги раніше, ви повинні ухвалити ринкові ціни».



Едвар Чоу підкреслив, що Україні необхідно формувати ціни на енергоресурси, не виходячи із заяв політиків і політичної мотивації, а на основі аналізу та експертних оцінок. «Якщо ви будуєте ринкову економіку, то останнє, що потрібно робити - це дати політикам приймати рішення про те, якою має бути ціна на газ. Дональд Трамп може скаржитися на бензин по три долари в США, але я не впевнений, що він повинен фіксувати ціну на газ, тому що мова про ринкову економіку. Політики можуть скаржитися на ціни, але їм не можна давати можливості приймати рішення в цьому питанні. Вам не потрібні спотворені ціни, і, звичайно ж, вам не потрібні політичні рішення в цьому питанні, вам не потрібно ручне регулювання», - сказав експерт.

За словами експерта, держава дійсно повинна враховувати складну соціально-економічну ситуацію, виділяючи субсидії незахищеним верствам населення. «Є бідні люди, які потребують субсидії, і ви повинні їх підтримувати. Але вони повинні знати реальну ціну. Якщо вони не розуміють, якою є реальна ціна, вони залишаються і далі марнотратними», - зазначив він.



Нагадаємо, до 2016 року ціна енергоресурсів в Україні регулювалася в ручному режимі. Такий підхід піддавався суттєвій критиці. Тому на вимогу західних партнерів НКРЕКП ухвалила постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії, тим самим прив'язавши вартість вугілля в тарифі до європейського хабу (формула Роттердам+), а КМУ ухвалив постанову №315, якою зрівняв ціни на газ для промисловості і населення. Цим же рішенням визначено формулу ціни газу, в основі якої лежать котирування в європейському хабі NCG (поблизу німецького міста Дюссельдорф) + доставка до україно-словацького кордону.