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    Економіка та фінанси

    Економіка Тайваню зросла на три відсотки

    Зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка
    За рахунок збільшення експорту і зростання приватного споживання в першому кварталі року економіка Тайваню зросла в річному вираженні на 3,04 відсотка. Про це в п'ятницю заявило статистичне відомство острова. Повідомляється, що зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка, зробленого раніше в лютому. Експорт товарів і послуг виріс на 6,03
    • Вчора, 13:14
    • Розсилка

    Зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка

    За рахунок збільшення експорту і зростання приватного споживання в першому кварталі року економіка Тайваню зросла в річному вираженні на 3,04 відсотка. Про це в п'ятницю заявило статистичне відомство острова.

    Повідомляється, що зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка, зробленого раніше в лютому.

    Експорт товарів і послуг виріс на 6,03 відсотка і був обумовлений здебільшого високим попитом на електронні компоненти і обладнання. Імпорт також збільшився на 5,61 відсотка.

    Приватне кінцеве споживання зросло на 3,02 відсотка, головним чином відображаючи збільшення споживання в сфері транспорту, відпочинку, культури та фінансових послуг.

    Як повідомляв «Главком», Україна станом на 17 квітня вичерпала шість квот на безмитний експорт в рамках Зони вільної торгівлі з ЄС.

    До слова, за перші два місяці 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 741,1 млн доларів.

    Джерело: Синьхуа

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