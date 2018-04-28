Економіка Тайваню зросла на три відсотки

Зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка

За рахунок збільшення експорту і зростання приватного споживання в першому кварталі року економіка Тайваню зросла в річному вираженні на 3,04 відсотка. Про це в п'ятницю заявило статистичне відомство острова. Повідомляється, що зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка, зробленого раніше в лютому. Експорт товарів і послуг виріс на 6,03



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Зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка

За рахунок збільшення експорту і зростання приватного споживання в першому кварталі року економіка Тайваню зросла в річному вираженні на 3,04 відсотка. Про це в п'ятницю заявило статистичне відомство острова.

Повідомляється, що зростання виявився більше прогнозу в 2,77 відсотка, зробленого раніше в лютому.

Експорт товарів і послуг виріс на 6,03 відсотка і був обумовлений здебільшого високим попитом на електронні компоненти і обладнання. Імпорт також збільшився на 5,61 відсотка.

Приватне кінцеве споживання зросло на 3,02 відсотка, головним чином відображаючи збільшення споживання в сфері транспорту, відпочинку, культури та фінансових послуг.

Як повідомляв «Главком», Україна станом на 17 квітня вичерпала шість квот на безмитний експорт в рамках Зони вільної торгівлі з ЄС.

До слова, за перші два місяці 2018 року імпорт товарів в Україну перевищив експорт на 741,1 млн доларів.

Джерело: Синьхуа