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Польські перевізники погрожують перекрити кордон із Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські перевізники погрожують перекрити кордон із Україною
Раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України
фото: УкрАвтопром

Уже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова

Після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС, польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України.

Зазначається, що вже 3 листопада має пройти перша акція за участю польських перевізників поблизу пункту пропуску Корчова.

«Акція планується терміном на два місяці. Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС», – йдеться в повідомленні. 

Польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи «Шлях».

Додається, що раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Минулого року перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ до Польщі утворилися черги вантажних автомобілів. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк. Польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи

Теги: бізнес акція Польща

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