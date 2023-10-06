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Півтори сотні іноземних компаній тримають газ в українських сховищах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Півтори сотні іноземних компаній тримають газ в українських сховищах
Наразі в українських підземних газосховищах зберігається 2,2 млрд блакитного палива іноземних клієнтів
фото з відкритих джерел

Клієнтський портфель нерезидентів «Нафтогазу» від початку 2023 року зріс до 148 компаній

За 9 місяців 2023 року клієнтський портфель нерезидентів «Нафтогазу» зріс до 148 компаній. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Наразі в українських підземних газосховищах зберігається 2,2 млрд блакитного палива іноземних клієнтів.

«Лише за останню добу ми отримали 14 заявок від нерезидентів на закачування газу на «митний склад» українських газосховищ», – написав очільник «Нафтогазу».

Нагадаємо, «Газорозподільні мережі України», які входять до «Групи Нафтогаз», отримали ліцензії на ведення діяльності в шести областях, де раніше діяли структури «Регіональної газової компанії» (РГК) бізнесмена Дмитра Фірташа.

Раніше очільник «Нафтогазу» повідомив, що компанія вийшла з дефолту.

До слова, Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку.

Теги: Олексій Чернишов Нафтогаз України газ бізнес

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