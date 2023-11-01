Головна Світ Політика
search button user button menu button

Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою
Єгипетські танки будуть розміщені на кордоні із Газою
фото: AFP

Єгипет побоюється напливу десятків тисяч біженців унаслідок бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом

Єгипетська армія розмістила танки, бронемашини та «десятки транспортних засобів» біля контрольно-пропускного пункту «Рафах» на кордоні із Сектором Гази. Про це пише The Times of Israel, посилаючись на фото з місця подій.

Розміщення важкої техніки у КПП може бути пов'язане з побоюваннями Каїра щодо можливого напливу десятків тисяч біженців із Сектору Газа, припускає видання. Досі Єгипет тримав кордон закритим, пропускаючи до Гази лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

КПП «Рафах» є єдиним прикордонним переходом між Єгиптом та палестинським анклавом. Раніше єгипетський уряд запропонував створити табори для біженців із Сектору Газа у палестинському населеному пункті Рафах. При цьому передбачалося, що табори будуть за 3 км від кордону з Єгиптом, а їх діяльність повністю контролюватиме Каїр.

Також очікується, що 1 листопада Єгипет відкриє КПП «Рафах», щоб прийняти із Сектору Гази постраждалих палестинців. Для їхнього перевезення підготовлено 150 машин швидкої допомоги, але точна кількість людей, яких евакуюють до Єгипту, не називається.

За оцінкою п'яти агентств ООН, ситуація в Секторі Гази на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС стала катастрофічною. ООН стверджує, що в Газі немає безпечних місць, а понад 670 тис переміщених осіб перебувають у переповнених установах, стикаючись із дефіцитом їжі, води та ліків.

Війна розпочалася 7 жовтня після нападу ХАМАСу на Ізраїль. За останніми даними, в Ізраїлі загинули 1,4 тис мирних жителів, а в Секторі Гази – 8,5 тис. 31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про третій етап війни, який передбачає розширення наземної операції ізраїльської армії в палестинському анклаві.

У той же час Міністерство розвідки Ізраїлю розробило план переселення 2,3 млн жителів сектору Газа на Синайський півострів до Єгипту, повідомляло агентство Associated Press з посиланням на документ. При цьому в ньому нічого не йшлося про подальшу долю Гази після виселення з неї палестинців.

Якщо доповідь виявиться правдивою, вона може спричинити «стратегічний розкол» між Ізраїлем та Єгиптом, зазначив старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Йоель Гузанскі.

Раніше стало відомо, що ізраїльська армія помилково обстріляла єгипетський контрольно-пропускний пункт поблизу кордону з Ізраїлем та Сектором Гази. Про це повідомили збройних сили Ізраїлю в Telegram. Армія оборони Ізраїлю додала, що наразі триває розслідування інциденту, усі подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США підготувала та оприлюднила законопроект, що передбачає виділення Ізраїлю допомоги на $14,3 млрд. Проте уже зараз навколо ініціативи політиків розпочались гарячі дискусії, через умови надання цієї підтримки, пише видання The Hill. Документ передбачає виділення $4 млрд на ізраїльські системи оборони «Залізний купол» та «Праща Давида» та ще $1,2 млрд на розробку системи оборони «Залізний промінь», йдеться у публікації.

До слова, Держсекретар США Ентоні Блінкен знову відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня. Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає CNN. Цей візит відбудеться, коли Ізраїль продовжує свій наступ у Газі, включаючи удар по табору біженців на півночі Гази, де, за словами Армії оборони Ізраїлю, перебував один із лідерів ХАМАСу, причетних до нападу 7 жовтня.

Читайте також: Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?
Теги: наступ міністр Ізраїль Єгипет армія вантажівки ХАМАС кордон перевезення Ентоні Блінкен танки історія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церкву будувала мандрівна артіль будівників з Візантії упродовж п’яти років (1073-1078)
950 років Успенському собору Києво-Печерської лаври. 10 фактів з історії храму
Вчора, 21:00
Джанет Єллен заявила, що США дуже уважно стежать за виконанням встановлених правил
США готують покарання Росії за перевищення стелі цін на нафту
9 жовтня, 19:25
Терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту
ХАМАС вів багаторічну кампанію з обману Ізраїлю – Reuters
9 жовтня, 08:40
УЄФА підтвердила перенесення поєдинку між тель-авівським «Маккабі» та луганською «Зорею» на груповому етапі Ліги конференцій
УЄФА змусила «Зорю» пропустити тур єврокубків
19 жовтня, 16:55
Патрік Райдер зазначив, що унаслідок атаки серед американських військовослужбовців поранених немає
Пентагон підтвердив спробу атакувати американську військову базу в Сирії
24 жовтня, 04:17
Ізраїль відкладає старт наземної операції в Газі: названо причину
Ізраїль відкладає старт наземної операції в Газі: названо причину
26 жовтня, 00:48
Нетаньягу повідомив, що в країні оголосять національний день жалоби на згадку про загиблих внаслідок дій ХАМАСу
Бойовики ХАМАСу приречені. Ізраїль готується до наземного нападу – Нетаньягу
25 жовтня, 21:57
Шані Люк приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Газа
Бойовики ХАМАСу вбили викрадену громадянку Німеччини
30 жовтня, 14:53
Сили оборони тримають оборону, наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Невельського
Авдіївка: росіяни перегруповуються через значні втрати
25 жовтня, 16:34

Політика

ООН створила раду з регулювання ШІ. До неї увійшла росіянка
ООН створила раду з регулювання ШІ. До неї увійшла росіянка
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою
Латвія б'є на сполох: діти українських біженців ігнорують школи
Латвія б'є на сполох: діти українських біженців ігнорують школи
КНДР закриває посольства у багатьох країнах
КНДР закриває посольства у багатьох країнах
Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
Блінкен знову вирушає до Ізраїлю
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
31K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
8148
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8014
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
6280
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
6106
Do you speak English, Україно? Як мрії президента розбиваються об реальність

Новини

Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту