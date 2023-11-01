Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою

Єгипет побоюється напливу десятків тисяч біженців унаслідок бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом

Єгипетська армія розмістила танки, бронемашини та «десятки транспортних засобів» біля контрольно-пропускного пункту «Рафах» на кордоні із Сектором Гази. Про це пише The Times of Israel, посилаючись на фото з місця подій.

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Розміщення важкої техніки у КПП може бути пов'язане з побоюваннями Каїра щодо можливого напливу десятків тисяч біженців із Сектору Газа, припускає видання. Досі Єгипет тримав кордон закритим, пропускаючи до Гази лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

КПП «Рафах» є єдиним прикордонним переходом між Єгиптом та палестинським анклавом. Раніше єгипетський уряд запропонував створити табори для біженців із Сектору Газа у палестинському населеному пункті Рафах. При цьому передбачалося, що табори будуть за 3 км від кордону з Єгиптом, а їх діяльність повністю контролюватиме Каїр.

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Також очікується, що 1 листопада Єгипет відкриє КПП «Рафах», щоб прийняти із Сектору Гази постраждалих палестинців. Для їхнього перевезення підготовлено 150 машин швидкої допомоги, але точна кількість людей, яких евакуюють до Єгипту, не називається.

За оцінкою п'яти агентств ООН, ситуація в Секторі Гази на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС стала катастрофічною. ООН стверджує, що в Газі немає безпечних місць, а понад 670 тис переміщених осіб перебувають у переповнених установах, стикаючись із дефіцитом їжі, води та ліків.

Війна розпочалася 7 жовтня після нападу ХАМАСу на Ізраїль. За останніми даними, в Ізраїлі загинули 1,4 тис мирних жителів, а в Секторі Гази – 8,5 тис. 31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про третій етап війни, який передбачає розширення наземної операції ізраїльської армії в палестинському анклаві.

У той же час Міністерство розвідки Ізраїлю розробило план переселення 2,3 млн жителів сектору Газа на Синайський півострів до Єгипту, повідомляло агентство Associated Press з посиланням на документ. При цьому в ньому нічого не йшлося про подальшу долю Гази після виселення з неї палестинців.

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Якщо доповідь виявиться правдивою, вона може спричинити «стратегічний розкол» між Ізраїлем та Єгиптом, зазначив старший науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Йоель Гузанскі.

Раніше стало відомо, що ізраїльська армія помилково обстріляла єгипетський контрольно-пропускний пункт поблизу кордону з Ізраїлем та Сектором Гази. Про це повідомили збройних сили Ізраїлю в Telegram. Армія оборони Ізраїлю додала, що наразі триває розслідування інциденту, усі подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США підготувала та оприлюднила законопроект, що передбачає виділення Ізраїлю допомоги на $14,3 млрд. Проте уже зараз навколо ініціативи політиків розпочались гарячі дискусії, через умови надання цієї підтримки, пише видання The Hill. Документ передбачає виділення $4 млрд на ізраїльські системи оборони «Залізний купол» та «Праща Давида» та ще $1,2 млрд на розробку системи оборони «Залізний промінь», йдеться у публікації.

До слова, Держсекретар США Ентоні Блінкен знову відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня. Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає CNN. Цей візит відбудеться, коли Ізраїль продовжує свій наступ у Газі, включаючи удар по табору біженців на півночі Гази, де, за словами Армії оборони Ізраїлю, перебував один із лідерів ХАМАСу, причетних до нападу 7 жовтня.