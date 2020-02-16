Друга пенсія: українцям готують додаткові виплати



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Новий етап пенсійної реформи передбачає до солідарної пенсії додати другу – за накопичувальною системою

Пенсії в Україні можна буде отримувати додаткові – крім солідарної, а суму виплат кожен має право сформувати «під себе». Йдеться про другий етап пенсійної реформи і перехід на накопичувальну систему.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 2683, що передбачає обов’язкові відрахування на рахунок своєї майбутньої «другої» пенсії.

У накопиченнях беруть участь як сам працівник до досягнення пенсійного віку, так і роботодавець – на паритетних засадах.

Який алгоритм накопичень

Роботодавці сплачуватимуть 2% від розміру зарплати працівників, а ті – внески у розмірі 1% від доходу. За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшений. Роботодавець зобов’язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми заробітної плати працівника.

Втім, це не межа. Нардеп від партії «Слуга народу», голова комітету Ради з питань соцполітики Галина Третьякова, яка є головною «лобісткою» законопроекту, зазначає, що за бажанням працівник може домовитися з роботодавцем і до 15% в індивідуальному порядку.

Автори ініціативи вказують в документі, що накопичення громадян підлягають обліку на їх індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку і можуть бути успадковані.

Всі накопичені кошти надходитимуть на спеціальний рахунок не до ПФУ як єдиний соціальний внесок, а в спеціально створене Пенсійне казначейство, з якого потім буде виплачуватися «друга» пенсія.

Моделі «другої» пенсії

Кожен самостійно обиратиме свій пенсійний портфель: консервативний збалансований або динамічний. Це можна зробити в електронному кабінеті учасника системи на сайті Центрального адміністратора, або ж подати заяву до органів ЦА.

динамічний – довгострокове інвестування в потенційно більш прибуткові інструменти, але ризиковані;

консервативний – більш надійні інвестиції, але з невисокою прибутковістю;

збалансований – комбінація двох вищезгаданих портфелів.

Законопроектом передбачено право на отримання за рахунок коштів системи накопичувального пенсійного забезпечення одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат та довічних пенсій.

Таким чином, «другу» пенсію українці за бажанням зможуть отримати за прискореною процедурою. Однак тоді потрібно буде відкласти отримання пенсії за солідарною системою. За кожен рік відкладеної основної пенсії додаткова буде збільшуватися на 6%.

Одноразова виплата передбачена у випадку, якщо людині вдалося накопичити суму до 12 прожиткових «мінімалок».

Як розрахувати свою «другу» пенсію

За словами члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександра Панченка, на «другу» пенсію дуже сильно впливає розмір офіційної зарплати та сума вкладів.

Для прикладу, якщо взяти мінімальну зарплату (4173 гривень) і найменший внесок 3%, то за 10 років громадянин зможе розраховувати на надбавку до пенсії тільки в 102 гривень.

Розмір пенсії по другому рівню пенсійної системи визначатиметься з урахуванням «коефіцієнтів дожиття», який, за задумом, повинен визначити Кабмін. Сам коефіцієнт буде прямо пропорційний до кількості років, які, як очікується, людина проживе, перебуваючи на пенсії.

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