За рік пенсія в Україні зросла на 437 гривень



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Середня пенсія в Україні становить понад 3000 грн, запевняють у Пенсійному фонді

Минулоріч виплату пенсій забезпечили 11,3 млн осіб

Протягом 2019 року середній розмір пенсії в Україні зріс на 437 гривень і склав 3083 гривні.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Відзначається, що минулоріч виплату пенсій забезпечили 11,3 млн осіб.

Також було призначено 378,8 тисячі нових пенсій та проведено п'ять автоматичних перерахунків пенсій.

Варто зазначити, що цьогорічне підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року.

Нагадаємо, в уряді зробили тривожний прогноз для майбутніх пенсіонерів.