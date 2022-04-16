Експерт розповів про «хитрість», яка допоможе збільшити пенсію при нестачі стажу

В Україні у зв’язку з оновленою пенсійною реформою пенсійний вік збільшено

Українці, які не мають потрібної кількості напрацьованих років для отримання пенсії, можуть претендувати на мінімальну виплату розміром у 2100 грн. Однак є можливість отримувати й більше. Про це розповіло видання «На пенсії».

Відомо, що в Україні у зв’язку з оновленою пенсійною реформою пенсійний вік збільшено. У 2022 році у віці 60 років вийти на пенсію можуть ті, в кого є 29 років стажу. Наступного року потрібно буде мати вже 30 років стажу. Він збільшуватиметься на один рік аж до 2028 року включно. Та є одна «хитрість», що допоможе отримувати більше.

Зазначається, що до редакції видання жінка, яка вперше працевлаштувалася ще у 1976 році. У 2002 у неї трапився інсульт внаслідок чого вона отримала інвалідність третьої групи. Зараз жінка претендує на пенсію розміром у 2100 грн, але хотіла б отримувати більше. В Пенсійному фонді їй сказали, що перерахунок можливий, якщо вона офіційно допрацює ще три роки (зараз в жінки стаж 26 років). Працевлаштуватись офіційно наразі неможливо. У виданні порадили жінці оформити пенсію за інвалідністю.

«Тоді до стажу додатково зарахують період від дня перебування на інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. У цьому разі загальний стаж становитиме понад 30 років, а виплата з 1 березня – близько 2300 грн», – сказав фахівець Сергій Коробкін.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики розповіли, кому підвищують пенсії попри війну. Відомо, що уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій.