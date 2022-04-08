Кому підвищують пенсії попри війну: роз'яснення Мінсоцполітики

Уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій

У березні, попри воєнний стан, держава провела індексацію пенсій. Підвищення отримали приблизно 10 мільйонів одержувачів, а середній розмір підвищення становив 380 гривень. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «Фактам».

«Сьогодні, не дивлячись на те, що зараз лише початок місяця, ми вже спрямували до банків та Укрпошти 20% коштів, необхідних для виплати квітневих пенсій. Це 9,7 млрд грн, з яких 2,9 млрд спрямовані на виплату пенсій через Укрпошту, а 6,8 млрд – через уповноважені банки», – розповіла вона.

Держава перерахувала кошти авансом ще наприкінці березня. Зокрема, 25−27 березня в повному обсязі профінансували банкам та Укрпошті виплату квітневих пенсій у Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Банки вже зарахували 100% цих коштів на рахунки отримувачів.

«Звичайно, складніша ситуація з доставкою пенсії Укрпоштою у населені пункти, поряд з якими відбуваються воєнні дії. В міста та селища, які оточені ворогом, доставка за місцем проживання неможлива в принципі», – додала Лазебна.

Для того щоб забезпечити виплати субсидій, пільг та соціальної допомоги людям з окремих міст та районів, де через активні бойові дії органи соціального захисту населення не мали змоги працювати, уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій. Згідно з інформацією з регіонів, у квітні такий механізм буде застосовано в окремих містах і районах восьми областей.

Зокрема, йдеться про такі області:

Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та міста Вугледар і Маріуполь,

Запорізька область: Васильківський, Мелітопольський, Пологівський та Бердянський райони та міста Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак,

Київська область: Бучанський та Вишгородський райони і міста Буча, Ірпінь, Славутич

Луганська область: всі міста і райони,

Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району,

Харківська область: більшість районів і міст області,

Херсонська область: Високопільський район,

Чернігівська область: всі міста і райони.

Нагадаємо, не дивлячись на воєнний стан, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та різних видів грошової соціальної допомоги. Держава продовжила терміни виплат всієї раніше призначеної допомоги на цей період плюс один місяць без звернення людини та надання будь-яких документів. Це зберігає здоров’я та життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх зайвий раз на небезпеку.