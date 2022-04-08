Доплата пенсіонерам 2 тис. гривень: хто може розраховувати на кошти
Що робити пенсіонеру, щоб отримати 2000 гривень доплати?
Пенсіонери, які тимчасово переселилися з регіонів ведення бойових дій до інших міст та сіл України, будуть отримувати щомісячну фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень.
Водночас, як повідомляє «Пенсійний кур'єр» в своєму Telegram-каналі, ця доплата жодним чином не вплине на розмір отримуваної пенсії.
Порядок отримання доплати до пенсії такий:
- Стати на облік внутрішньо переміщених осіб - для цього потрібно особисто подати заяву до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.
- Отримати довідку про взяття на облік ВПО.
- Особисто подати заяву на отримання допомоги в розмірі 2000 гривень до пенсії до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.
Виплати будуть приходити щомісяця на банківський рахунок, зазначений у заяві.
Нагадаємо, що пенсіонери-переселенці, які раніше отримували виплати в «Укрпошті», можуть переоформити виплати пенсії на банківський рахунок. Для цього потрібно:
- зателефонувати на гарячу лінію «Укрпошти» (0-800-300-545);
- відкрити банківський рахунок;
- особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України.
Також нагадаємо, де у Києві пенсіонери та інваліди можуть отримати допомогу.
Додамо, що ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.