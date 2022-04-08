Доплата пенсіонерам 2 тис. гривень: хто може розраховувати на кошти

Що робити пенсіонеру, щоб отримати 2000 гривень доплати?

Пенсіонери, які тимчасово переселилися з регіонів ведення бойових дій до інших міст та сіл України, будуть отримувати щомісячну фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень.

Водночас, як повідомляє «Пенсійний кур'єр» в своєму Telegram-каналі, ця доплата жодним чином не вплине на розмір отримуваної пенсії.

Порядок отримання доплати до пенсії такий:

Стати на облік внутрішньо переміщених осіб - для цього потрібно особисто подати заяву до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування. Отримати довідку про взяття на облік ВПО. Особисто подати заяву на отримання допомоги в розмірі 2000 гривень до пенсії до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.

Виплати будуть приходити щомісяця на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Нагадаємо, що пенсіонери-переселенці, які раніше отримували виплати в «Укрпошті», можуть переоформити виплати пенсії на банківський рахунок. Для цього потрібно:

зателефонувати на гарячу лінію «Укрпошти» (0-800-300-545);

відкрити банківський рахунок;

особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

Також нагадаємо, де у Києві пенсіонери та інваліди можуть отримати допомогу.

Додамо, що ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.