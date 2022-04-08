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    Економіка та фінанси

    Доплата пенсіонерам 2 тис. гривень: хто може розраховувати на кошти

    Доплата пенсіонерам 2 тис. гривень: хто може розраховувати на кошти
    фото: glavcom.ua

    Що робити пенсіонеру, щоб отримати 2000 гривень доплати?

    Пенсіонери, які тимчасово переселилися з регіонів ведення бойових дій до інших міст та сіл України, будуть отримувати щомісячну фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень.

    Водночас, як повідомляє «Пенсійний кур'єр» в своєму Telegram-каналі, ця доплата жодним чином не вплине на розмір отримуваної пенсії.

    Порядок отримання доплати до пенсії такий:

    1. Стати на облік внутрішньо переміщених осіб - для цього потрібно особисто подати заяву до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.
    2. Отримати довідку про взяття на облік ВПО.
    3. Особисто подати заяву на отримання допомоги в розмірі 2000 гривень до пенсії до органів соціального захисту, ЦНАПу чи уповноваженої особи у місці фактичного перебування.

    Виплати будуть приходити щомісяця на банківський рахунок, зазначений у заяві.

    Нагадаємо, що пенсіонери-переселенці, які раніше отримували виплати в «Укрпошті», можуть переоформити виплати пенсії на банківський рахунок. Для цього потрібно:

    • зателефонувати на гарячу лінію «Укрпошти» (0-800-300-545);
    • відкрити банківський рахунок;
    • особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

    Також нагадаємо, де у Києві пенсіонери та інваліди можуть отримати допомогу.

    Додамо, що ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.

    Теги: пенсіонери пенсійна система гроші
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    Доплата пенсіонерам 2 тис. гривень: хто може розраховувати на кошти