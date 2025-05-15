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Експорт металобрухту від початку року зріс на 46%

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Експорт металобрухту від початку року зріс на 46%
Вивезеного з України брухту вистачило б, щоб виробити 600 тисяч тонн металопродукції з високою доданою вартістю, вважає Каленков
фото: depositphotos.com

Через експорт металобрухту Україна втратила податків вже на мільярд гривень – «Укрметалургпром»

Експорт металобрухту з України за перший квартал нинішнього року становить 127 209 т. Це на 45,5% більше, ніж було минулого року (87 415 т). І, оскільки майже весь брухт виїхав до країн ЄС – Україна втратила понад 100 млн доларів митних надходжень. Про це розповів президент ОП «Укрметалургпром» (УМП) Олександр Каленков.

«З ЄС у нас нульове експортне мито на брухт, з Туреччиною – 180 євро. Тому брухт везуть у Польщу, а вже потім – у Туреччину, уникаючи таким чином сплати експортних мит. Тільки від початку року Україна втратила вже понад 100 мільйонів на таких схемах», – каже Каленков.

Він також зауважив, що вивезеного з України брухту вистачило б, щоб виробити 600 тисяч тонн металопродукції з високою доданою вартістю – заготовки, арматури, катанки, гарячекатаного та оцинкованого рулону. Натомість українські підприємства від дефіциту сировини.

«У той час, як на металургійних підприємствах України дефіцит брухту, Україна експортує його з мінімальною доданою вартістю, і з нульовим ефектом для бюджету. Адже, якби цей брухт був перероблений в Україні, бюджет отримав би близько одного мільярда гривень податків», – каже Каленков.

Нагадаємо, в Україні діє мито у 180 євро на експорт брухту до країн, що не входять до ЄС. Натомість, ставка мита на експорт до ЄС – нульова. Через це ряд недобросовісних експортерів шляхом махінацій вивозять брухт спершу до ЄС, щоб уникнути митних платежів, а потім – до третіх країн, зокрема Туреччини. Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила вже понад 2 млрд бюджетних надходжень.

Як відомо, наразі у 48 країнах світу запроваджено 75 обмежень на експорт металобрухту, тому що брухту стає все менше, а треба його більше, особливо якщо металургія у країні модернізується. У ЄС зараз діють обмеження експорту брухту до країн, що не входять до ОЕСР. Але Єврокомісія вже почала роботу над тим, щоб ще більше урізати відтік сировини.

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Теги: експорт металургія Україна Європа

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