Меморандум між Україною і США. Фантастично дорогий абзац

Про Меморандум між Україною та США

Мене зачепив абзац, в якому згадується Будапештський меморандум. Це дуже важливо. Бо відсилка до цього документу може потягнути за собою розрахунок реальної вартості добровільно переданої Україною ядерної зброї в рамках Будапешту і це відразу нівелюватиме будь-які претензії США на 500-350-100 і т.д. млрд доларів, переданих Україні. Бо українська ядерна зброя коштувала значно більше.

Ось що написано в Меморандумі:

Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Абзац невеличкий, але дуже фантастично дорогий (це я вже по-трампівські:).