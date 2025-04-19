Головна Думки вголос Михайло Самусь
search button user button menu button
Михайло Самусь Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

Меморандум між Україною і США. Фантастично дорогий абзац

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Про Меморандум між Україною та США

Мене зачепив абзац, в якому згадується Будапештський меморандум. Це дуже важливо. Бо відсилка до цього документу може потягнути за собою розрахунок реальної вартості добровільно переданої Україною ядерної зброї в рамках Будапешту і це відразу нівелюватиме будь-які претензії США на 500-350-100 і т.д. млрд доларів, переданих Україні. Бо українська ядерна зброя коштувала значно більше.

Ось що написано в Меморандумі:

Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Абзац невеличкий, але дуже фантастично дорогий (це я вже по-трампівські:).

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ядерна зброя Меморандум Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступна зустріч представників США та Ірану запланована на наступну суботу
Білий дім прокоментував переговори з Іраном щодо ядерної угоди
13 квiтня, 03:02
Українські воїни відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2025 року
12 квiтня, 09:46
Торгова війна Трампа є стратегічним подарунком президенту Китаю
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
7 квiтня, 18:01
У Путіна з’явився потужний конкурент
Митна війна Трампа явила для Кремля несподіване відкриття
4 квiтня, 18:11
Заморозки до середини квітня — явище звичайне
На Київщину насувається похолодання. Укргідрометцентр обіцяє до -6°
4 квiтня, 09:45
Залишилося кілька днів для підтримки петиції
Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію
27 березня, 07:00
26 березня – День Національної гвардії
26 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
26 березня, 00:01
11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій США й України
МЗС розкрило деталі майбутніх переговорів з американцями
21 березня, 16:50
Райт заявив, що країна має
США можуть взяти на себе управління українськими АЕС
20 березня, 13:00

Михайло Самусь

Меморандум між Україною і США. Фантастично дорогий абзац
Меморандум між Україною і США. Фантастично дорогий абзац
Сьогоднішій ракетний удар по Україні. Путін переходить на новий рівень шантажу
Сьогоднішій ракетний удар по Україні. Путін переходить на новий рівень шантажу
Потім не дивуйтеся китайським танкам у російських бригадах
Потім не дивуйтеся китайським танкам у російських бригадах
Інтерв'ю генерала Скибіцького. Про що воно насправді
Інтерв'ю генерала Скибіцького. Про що воно насправді
Нейтралітет під час війни. Що не так з позицією Швейцарії
Нейтралітет під час війни. Що не так з позицією Швейцарії
«Василий Бех» – не просто буксир. Що насправді потопили українці?
«Василий Бех» – не просто буксир. Що насправді потопили українці?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
58K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
49K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
33K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
8902
Ігор Кім: За 10 років кількість корейців в Україні зменшилася удесятеро

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua