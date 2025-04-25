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Демографія після війни: МВФ спрогнозував майбутнє України

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Демографія після війни: МВФ спрогнозував майбутнє України
Згідно з прогнозом МВФ, чисельність населення в Україні залишатиметься нижчою за довоєнний рівень
фото з відкритих джерел

Міжнародний валютний фонд у своєму квітневому звіті прогнозує завершення війни в Україні до кінця 2025 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму квітневому звіті World Economic Outlook оприлюднив базовий сценарій розвитку подій в Україні, згідно з яким активна фаза війни може завершитися вже до кінця 2025 року. У звіті також міститься оновлений демографічний прогноз, який враховує часткове повернення українських біженців у разі стабілізації ситуації в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт МВФ.

За оцінками МВФ, на 2025 рік населення України становить 32,9 млн осіб. У разі завершення бойових дій очікується поступове зростання чисельності населення:

  • 2025 рік: 32,9 млн осіб (попередній прогноз за жовтень 2024 року – 33,0 млн)
  • 2026 рік: 33,4 млн осіб (попередній прогноз – 34,2 млн)
  • 2027 рік: 34,0 млн осіб (попередній прогноз – 34,5 млн)
  • 2028 рік: 34,0 млн осіб (попередній прогноз – 34,5 млн)
  • 2029 рік: 34,0 млн осіб (попередній прогноз – 34,5 млн)
  • 2030 рік: 33,9 млн осіб

Проте навіть у найбільш оптимістичному варіанті чисельність населення залишатиметься нижчою за довоєнний рівень у 41 млн осіб (станом на 2021 рік).

Експерти МВФ зазначають, що основними факторами для стабілізації демографічної ситуації є безпека, економічне відновлення та підтримка міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році. 

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Теги: МВФ Україна

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