Президент Чехії зробив заяву щодо введення миротворців в Україну

Павел: Путін має «усі карти», необхідні для завершення війни

Україна – самостійна держава. Тому тільки вона даватиме дозвіл на розміщення у себе іноземних сил. Про це заявив президент Чехії Петр Павел та пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським, передає «Главком».

Павел зазначив, що наразі зарано говорити детально про розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки не укладена мирна угода. Окремі держави ухвалюватимуть рішення про те, кого і в якій кількості відправляти до України.

Сьогодні ще не обговорюється конкретно, які війська будуть розміщені в Україні, і хто їх відправлятиме.

Чеський президент нагадав, що Україна підтримала ідею повного припинення вогню. Росія, натомість, відмовилася від неї. Кремль лише оголошує короткочасні перемир'я, під час яких нещадно обстрілює українські міста. Проте, за його словами, Путін має «усі карти», необхідні для завершення війни. Йому достатньо ухвалити рішення про зупинення бойових дій. Втім, досі диктатор такого бажання не проявляв.

Нагадаємо, також Павел заявив, що Чехія буде продовжувати постачати Україні боєприпаси наступного 2026 року, оскільки немає певності, що війна цього року закінчиться.