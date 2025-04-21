Мита Трампа у дії: Південна Корея фіксує бум незаконного реекспорту

Південна Корея виявила порушення, спрямовані на обхід мит ​​США

Влада Республіки Корея зафіксувала різке зростання випадків підробки маркування країни походження товарів та їх подальшого експорту до США через відмінності в американській тарифній політиці по відношенню до різних країн. Про це повідомили у південнокорейській митній службі, пише «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Сеула, деякі експортери з третіх країн завозять продукцію на південь Корейського півострова, змінюють країну походження товару на «Зроблено в Республіці Корея» та постачають її до США, оскільки Вашингтон стягує з південнокорейської продукції менші мита, порівняно із справжньою країною походження. У зв'язку з цим профільні органи посилили боротьбу із незаконною зміною маркування та фабрикацією документів.

«Було багато випадків, коли експортери змінювали країну походження товару на Республіку Корея, щоб скористатися вигодою, пов'язаною з таким найменуванням. Останнім часом у зв'язку зі зміною американської торговельної політики фіксується різке збільшення опосередкованого експорту через нашу країну, така поведінка націлена на обхід правил, що регулюють імпорт, та взаємних мит, які відрізняються залежно від країни», – йдеться у повідомленні.

За перші три місяці 2025 року незаконний реекспорт склав 29,5 млрд вон ($20,8 млн), за весь 2024 рік показник склав 34,8 млрд ($24,4 млн). Така практика підірве довіру споживача до південнокорейських брендів та завдасть шкоди інтересам місцевої промисловості.

Нагадаємо, США накладають 10% мита на південнокорейську продукцію, тарифи на товари з КНР нині сягають 145%. Виконувач обов'язків президента Республіки Корея Хан Док Су раніше вказував, що має намір «гранично спокійно» обговорити мита зі США та знайти взаємовигідне рішення.