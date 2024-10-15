«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч

Впродовж дев'яти місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади

«Найчорнішим днем» для армії РФ стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Повідомляється, що «найчорнішим днем» для армії країни-агресора стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів інфографіка Міноборони

Міноборони зазначило, що один артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж дев'яти місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади.

Вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше $8 млрд. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку.

Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі.

Витрати Росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За $8 млрд, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури.

Нагадаємо, артилеристи 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, відомі як «Червона Калина», знищили на Покровському напрямку російську реактивну систему залпового вогню «Град» разом з повним боєкомплектом. Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Раніше стало відомо, що російські пропагандисти домальовують на фотографіях надписи на могильних хрестах, щоб показати нібито катастрофічні втрати в українському війську під час війни.