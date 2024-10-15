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«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Найдорожчий металобрухт». Скільки коштує ворожа артилерія, знищена Україною цьогоріч
Впродовж дев'яти місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади
фото з відкритих джерел

«Найчорнішим днем» для армії РФ стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. 

Повідомляється, що «найчорнішим днем» для армії країни-агресора стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів
З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів
інфографіка Міноборони

Міноборони зазначило, що один артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж дев'яти місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади. 

Вартість знищеної цьогоріч російської техніки – щонайменше $8 млрд. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку.

Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі.

Витрати Росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За $8 млрд, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури.

Нагадаємо, артилеристи 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, відомі як «Червона Калина», знищили на Покровському напрямку російську реактивну систему залпового вогню «Град» разом з повним боєкомплектом. Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. 

Раніше стало відомо, що російські пропагандисти домальовують на фотографіях надписи на могильних хрестах, щоб показати нібито катастрофічні втрати в українському війську під час війни.

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Теги: озброєння втрати росія Україна військова техніка

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