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Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%
За перші два місяці 2025 року Україна імпортувала 3 тонни металобрухту
фото з відкритих джерел

Експорт здійснювався переважно до Польщі, Болгарії та Німеччини

Українські підприємства в січні-лютому цього року збільшили експорт брухту чорних металів на 1,55% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 40,980 тис. тонн зі 40,354 тис. тонн. При цьому у лютому було експортовано на 61% більше, ніж у січні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Експорт металобрухту здійснювався переважно до Польщі (93,24% поставок у грошовому вимірі), Болгарії (4,32%) та Німеччини (2,20%).

За перші два місяці 2025 року Україна імпортувала 3 тонни металобрухту на $1 тис. з Британських Віргінських Островів.

Нагадаємо, брухтозбиральні підприємства України у 2024 році наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком – до 293,190 тис. тонн зі 182,465 тис. тонн. У грошовому вираженні вивезення металобрухту за рік зросло на 73,2% – до $91,311 млн з $52,723 млн. Експорт металобрухту торік здійснювався переважно до Польщі (81,80%), Греції (13,75%) та Німеччини (3,19%).

Торік Україна імпортувала 104 тонни металобрухту на $110 тис. переважно з Туреччини (64,55% у грошовому вираженні), Британських Віргінських Островів (16,36%) і Панами (8,18%), тоді як попереднього року в країну було завезено 1,075 тис. тонн на $411 тис.

До слова, за словами президента «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, «Укрзалізниця» накопичила понад 200 тис. тонн брухту на своїх складах, які не працюють на економіку та створюють гострий дефіцит на ринку.

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Теги: експорт імпорт Державна митна служба

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