Зеленський разом з першою леді прибули до Чехії

Володимир та Олена Зеленські в Чехії

Очільник Чехії Петр Павел сьогодні в другій половині дня прийме подружжя Зеленських в Празькому граді

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибули до Чехії. Про це повідомив очільник МЗС країни Ян Ліпавський, який зустрів президента в аеропорту, передає «Главком».

«Сьогодні я вітав президента в аеропорту Рузине Володимира Зеленського, лідера вільного світу», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що очільник Чехії Петр Павел сьогодні в другій половині дня прийме подружжя Зеленських в Празькому граді.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою.

Крім того, Ліпавський поставив під сумнів щирість намірів Кремля щодо завершення війни, адже РФ навіть не спробувала погодитися на 30-денне перемир’я.

А у квітні Чехія вперше стала повністю незалежною від російської нафти.