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Мінекономіки невдовзі запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з України – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Мінекономіки невдовзі запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з України – ЗМІ
Нульова квота на експорт металобрухту може бути запроваджена тимчасово
фото: depositphotos.com

Експорт металобрухту з України істотно зростає 

Міністерство економіки України найближчим часом запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з країни та поверне ліцензування брухтарів на фоні істотного збільшення експорту та дефіциту брухту на внутрішньому ринку, йдеться у статті UAprom.

«Ми бачимо, що дуже істотно зростає експорт металобрухту з України. Враховуючи поточну безпекову ситуацію у вітчизняній металургії, брухт нам важливий тут, всередині. Це в наших інтересах обмежити експорт цієї сировини в цілому. Тобто, Мінекономіки може адміністративно запровадити на якийсь час експортну квоту «0», щоб зупинити експорт, а також запровадити щорічне ліцензування експорту брухту», – зазначив Тарас Качка, заступник міністра економіки – торговий представник України.

За його словами, нульова квота на експорт металобрухту може бути запроваджена тимчасово, до 31 грудня 2025 року, доки не буде знайдене системне рішення щодо реекспорту брухту, який відбувається з України транзитом через країни ЄС до Туреччини та Індії.

У статі зазначається, що Україна вже другий рік поспіль швидко збільшує обсяги експорту металобрухту. За підсумками 1 кварталу 2025 року вивезення сировини порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 32%, до 81 тис. т. Згідно даних Державної митної служби, у березні цього року було експортовано 39,9 тис. т (+57,8% до лютого), у лютому – 25,284 тис. т брухту (+61% до січня), у січні – 15,696 тис. т. За підсумками 2024 року брухтозаготівельні підприємства України наростили експорт на 60,7% порівняно з 2023 роком, до 293,2 тис. т. «Весь обсяг металобрухту був поставлений до країн Євросоюзу», – говориться у матеріалі.

Олександр Каленков, президент ОП «Укрметалургпром», говорить, що пропозиція Мінекономіки абсолютно доречна. «Потрібно запровадити ліцензування, встановити нульову квоту на експорт брухту на 2025 рік та подивитися, до чого це призведе. Весь минулорічний експорт брухту обсягом 300 тис. т можна було і потрібно було переробляти у 1,5 млн. т металопродукції всередині країни, які можна було б експортувати та отримати додатково 2 млрд. грн. Проте, український бюджет навіть мито не отримав із цих експортованих 300 тис. т брухту», – підкреслив він.

За його словами, керівництво європейської сталевої асоціації Eurofer дуже здивоване тим, що український брухт йде транзитом через Польщу, Румунію та Болгарію до інших країн, які не цураються купляти дуже дешеві енергоресурси у Росії. Тому воно зацікавлене якось обмежити цей потік реекспорту шляхом встановлення будь-якої плати (fee) на кордоні.

Тим часом, на українських металургійних підприємствах кажуть, що нестача металобрухту на внутрішньому ринку вже має системний характер. Із жовтня 2024 року по березень 2025 року галузь не змогла виробити металопродукції в обсязі майже 200 тис т. через дефіцит сировини. «Метзаводи працюють «майже з коліс», оскільки мають запас металобрухту на 2-4 доби роботи», – підкреслюється у статті.

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Теги: експорт Мінекономіки металургія Україна

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