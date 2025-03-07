Трамп пішов на поступки Канаді? Влада країни зробила крок у відповідь

Канада пішла на поступки у тарифній війні із США

Канада призупиняє раніше запланований другий етап введення тарифів на більш ніж 4 тис. видів товарів із США до 2 квітня, повідомив міністр фінансів Канади Домінік Леблан, повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Сполучені Штати погодилися призупинити тарифи на експорт з Канади, що відповідає вимогам USMCА (угода про торгівлю між США, Мексикою і Канадою, – «Главком»), до 2 квітня. У результаті Канада не буде вводити другу хвилю тарифів на американські товари вартістю $125 млрд до 2 квітня.

Це рішення було ухвалене в Оттаві у відповідь на підписаний президентом США Дональдом Трампом указ, яким він до 2 квітня звільнив мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію USMCA, від 25% мит, пов'язаних із нелегальною імміграцією та відстеження фентанілу.

«Останнім часом вони працюють набагато старанніше. Щодо в'їзду людей і наркотиків. Ми досягли величезного прогресу в обох напрямках», – сказав Трамп журналістам під час підписання указу.

Очікується, що 2 квітня Трамп оприлюднить план щодо запровадження взаємних мит для країн у всьому світі. Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким звільняє від мит деякі товари з Канади та Мексики до 2 квітня.

До слова, багато канадців викреслили США зі звичного списку маршрутів. Якщо так продовжуватиметься, авіакомпанії Канади анулюють рейси, а турменджери можуть прогоріти.