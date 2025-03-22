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Державна митна служба затримала контрабанду, «освячену» молитвою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Державна митна служба затримала контрабанду, «освячену» молитвою
У технічному відділенні транспортного засобу митники виявили 900 баночок по 30 мл з рідинами для куріння
фото: Державна митна служба України

Державна митна служба України: Жоден святий не допоміг зловмисникам

У ніч на 22 березня в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

«У технічному відділенні транспортного засобу за передніми сходами знаходилось 900 баночок по 30 мл з рідинами для куріння Eleliq Nic Salts у заводському пакуванні. Цікаво, що в кожній з дев'яти картонних коробок, де містились рідини, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги». Але жоден святий не допоміг зловмисникам, як і водію автобуса – 61-річному жителю Київщини, який переміщував товар «на прохання незнайомих людей»», – наголошує Державна митна служба України.

Державна митна служба затримала контрабанду, «освячену» молитвою фото 1
фото: Державна митна служба України

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 3 ст. 471 (Недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території).

Державна митна служба затримала контрабанду, «освячену» молитвою фото 2
фото: Державна митна служба України

До слова, у пункті пропуску «Ягодин» митники виявили майже 28 тис. камінців, схожих на діаманти, захованих у конструктивній порожнині автобуса, який прямував з Польщі в Україну.

Також повідомлялося, що працівники Київської митниці виявили у двох міжнародних поштових відправленнях два камені бурштину унікального розміру. Як зазначається, відправником обох виявився мешканець Київщини.

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Теги: Державна митна служба митниця контрабанда

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