Державна митна служба затримала контрабанду, «освячену» молитвою

У технічному відділенні транспортного засобу митники виявили 900 баночок по 30 мл з рідинами для куріння

Державна митна служба України: Жоден святий не допоміг зловмисникам

У ніч на 22 березня в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

«У технічному відділенні транспортного засобу за передніми сходами знаходилось 900 баночок по 30 мл з рідинами для куріння Eleliq Nic Salts у заводському пакуванні. Цікаво, що в кожній з дев'яти картонних коробок, де містились рідини, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги». Але жоден святий не допоміг зловмисникам, як і водію автобуса – 61-річному жителю Київщини, який переміщував товар «на прохання незнайомих людей»», – наголошує Державна митна служба України.

фото: Державна митна служба України

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 3 ст. 471 (Недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території).

фото: Державна митна служба України

До слова, у пункті пропуску «Ягодин» митники виявили майже 28 тис. камінців, схожих на діаманти, захованих у конструктивній порожнині автобуса, який прямував з Польщі в Україну.

Також повідомлялося, що працівники Київської митниці виявили у двох міжнародних поштових відправленнях два камені бурштину унікального розміру. Як зазначається, відправником обох виявився мешканець Київщини.