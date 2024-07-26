Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» вже рік не продає металобрухт. Аналітики пояснили наслідки

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» вже рік не продає металобрухт. Аналітики пояснили наслідки
Упродовж 2023 року «Укрзалізниця» провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту
фото з відкритих джерел

Залізниця припинила реалізацію брухту ще у вересні 2023-го

Брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-червня 2024 року збільшила експорт брухту чорних металів на 35,3%. Про це свідчать дані Державної митної служби. Водночас, на ринку спостерігається дефіцит брухту через відсутність продажів сировини з боку «Укрзалізниці», що вкрай негативно позначається на стані ряду галузей, пише GMK Center. 

«Додатковим фактором тиску на ринок брухту є відсутність продажів одним з основних постачальників – АТ «Укрзалізниця». Залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го, й це вкрай негативно позначилося на ринку та діяльності усієї металургійної галузі України. Такі умови створюють загрозу для діяльності вітчизняних металургів, оскільки часткове розблокування морського експорту сприяє збільшенню використання потужностей комбінатів», – вказують експерти видання.

Вони вказують: обсяги виробництва сталі вже збільшилися у порівнянні з даними минулого року. Але для суттєвого збільшення рівня завантаженості потужностей достатнє забезпечення брухтом є критично важливим.

«Металобрухт є стратегічною сировиною для досягнення цілей вуглецевої нейтральності світовою металургією. Більшість розвинених країн світу наразі виступають за заборону експорту брухту, щоб зберегти критично важливу сировину в умовах переходу на «зелене» виробництво», – наголосили у GMK Center.

Нагадаємо, упродовж 2023 року «Укрзалізниця» провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту. Лише від реалізації брухту чорних та кольорових металів компанія отримала понад 535 млн грн додаткових доходів.

Однак у вересні минулого року компанія перестала виставляти брухт на аукціони. У свою чергу бізнес-асоціації закликали уряд вплинути компанію та поновити продажі – адже їх відсутність загрожує УЗ зривом фінансового плану.

Теги: Укрзалізниця Україна залізо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки
Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: заява МАГАТЕ
Вчора, 15:55
Скоро ситуація з відключеннями стабілізується
«Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні
22 липня, 22:40
8 липня Росія атакувала Київ ракетами, уламки пошкодили дитячу лікарню «Охматдит»
Удар по «Охматдиту»: голова ДСНС пояснив, як вдалося уникнути більшої кількості жертв
19 липня, 20:11
Вступ до університетів на наступний навчальний рік триває
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів
15 липня, 17:59
Саміт нас не ощасливив, але й РФ не зрадіє. Нас підводять до важких компромісів
Глибоке занепокоєння НАТО чи Короткі підсумки нещодавнього саміту
12 липня, 16:53
Російські пропагандисти отримали нову методичку від Кремля
Уже не «СВО»: Кремль наказав пропагандистам називати війну по-новому
6 липня, 10:26
Було повернуто наукову співробітницю Горлівського художнього музею Олену Пех
Олена Пех перебувала шість років у російському полоні: щемливе відео розмови із донькою
29 червня, 16:50
Дональд Трамп передумав йти на дебати з Гарріс
Трамп не хоче йти на дебати та вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські юніори у півфіналі Євро-2024 після нічиєї Франції та Іспанії
Українські юніори у півфіналі Євро-2024 після нічиєї Франції та Іспанії
23 липня, 00:35

Економіка

Нацбанк випустив монету, присвячену медичним працівникам
Нацбанк випустив монету, присвячену медичним працівникам
Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: Зеленський підписав закони
Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: Зеленський підписав закони
Підвищення ПДВ. Мінфін оцінив пропозицію
Підвищення ПДВ. Мінфін оцінив пропозицію
«Укрзалізниця» вже рік не продає металобрухт. Аналітики пояснили наслідки
«Укрзалізниця» вже рік не продає металобрухт. Аналітики пояснили наслідки
Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн
Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн
Зростання цін у промисловості побило 30-річний рекорд
Зростання цін у промисловості побило 30-річний рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9774
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8840
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8584
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua