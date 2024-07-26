«Укрзалізниця» вже рік не продає металобрухт. Аналітики пояснили наслідки

Залізниця припинила реалізацію брухту ще у вересні 2023-го

Брухтозаготівельна галузь України за підсумками січня-червня 2024 року збільшила експорт брухту чорних металів на 35,3%. Про це свідчать дані Державної митної служби. Водночас, на ринку спостерігається дефіцит брухту через відсутність продажів сировини з боку «Укрзалізниці», що вкрай негативно позначається на стані ряду галузей, пише GMK Center.

«Додатковим фактором тиску на ринок брухту є відсутність продажів одним з основних постачальників – АТ «Укрзалізниця». Залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го, й це вкрай негативно позначилося на ринку та діяльності усієї металургійної галузі України. Такі умови створюють загрозу для діяльності вітчизняних металургів, оскільки часткове розблокування морського експорту сприяє збільшенню використання потужностей комбінатів», – вказують експерти видання.

Вони вказують: обсяги виробництва сталі вже збільшилися у порівнянні з даними минулого року. Але для суттєвого збільшення рівня завантаженості потужностей достатнє забезпечення брухтом є критично важливим.

«Металобрухт є стратегічною сировиною для досягнення цілей вуглецевої нейтральності світовою металургією. Більшість розвинених країн світу наразі виступають за заборону експорту брухту, щоб зберегти критично важливу сировину в умовах переходу на «зелене» виробництво», – наголосили у GMK Center.

Нагадаємо, упродовж 2023 року «Укрзалізниця» провела понад 100 електронних аукціонів з продажу металобрухту. Лише від реалізації брухту чорних та кольорових металів компанія отримала понад 535 млн грн додаткових доходів.

Однак у вересні минулого року компанія перестала виставляти брухт на аукціони. У свою чергу бізнес-асоціації закликали уряд вплинути компанію та поновити продажі – адже їх відсутність загрожує УЗ зривом фінансового плану.