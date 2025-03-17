EU Reporter: міжнародна допомога, заморожені кошти РФ і акцизи – як профінансувати повоєнне відновлення України

EU Reporter оцінив, що у 2023 році Україна продемонструвала зростання ВВП на 5,3%

Повоєнне відновлення України вимагає кількох важливих складових – збереження міжнародної фінансової підтримки, передачі Україні заморожених коштів Російської Федерації, а також внутрішніх кроків України з мобілізації ресурсів (у т.ч. підвищення окремих податків – зокрема, акцизів на тютюнові вироби). Про це у своєму аналітичному матеріалі пише європейський сайт EU Reporter.

За даними видання, у перший рік повномасштабної війни ВВП України скоротився на 30,4% через масштабні руйнування, порушення ланцюгів постачання та спад промислового виробництва.

Але EU Reporter оцінив, що попри ці величезні складності у 2023 році Україна продемонструвала зростання ВВП на 5,3%. А за минулий рік на понад 3%.

Видання пише, що цих темпів відновлення вдалося досягнути, зокрема, завдяки міжнародній фінансовій допомозі.

Утім, Україна, за оцінкою EU Reporter, також намагається поступово відновлювати економічну активність, зокрема, вдалося значною мірою відновити (всупереч бажанням Москви) експорт сільськогосподарської продукції – і через ЄС, і морськими шляхами.

Повоєнне відновлення України, вартість якого може навіть перевищувати 1 трлн. доларів, вимагає від України і доволі жорсткої податкової політики – зокрема, в акцизній сфері.

«Однією з ключових ініціатив є підвищення акцизних податків, зокрема на тютюнові вироби. У 2024 році Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби, що передбачає поступове підвищення ставок до 2028 року для досягнення мінімального рівня акцизу в €90 за 1000 сигарет, відповідно до вимог ЄС, а також перехід на встановлення ставок акцизу в євро для уникнення ризиків девальвації гривні», – пише EU Reporter.

Очікується, що підвищення акцизів на тютюнові вироби принесе додатково 28,9 млрд. грн. до державного бюджету України. Проте закон поки що не підписаний президентом.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд визначив, що підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, є важливим маяком, необхідним для отримання наступного траншу фінансування для України.

4 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон № 4115-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби» (законопроєкт № 11090). 9 грудня ухвалений закон було направлено на підпис президенту України, проте він досі не підписаний президентом.

Згідно з оцінками, Україна щодня втрачає понад 25 млн грн податкових надходжень до бюджету через непідписання закону про підвищення акцизів на сигарети.

Також EU Reporter вважає, що частину повоєнного відновлення України може бути профінансовано за допомогою заморожених активів центробанку Росії та інших російських заарештованих активів. Їхня вартість вже перевищує 335 млрд. доларів.

G7 та Європейський Союз підтверджували, що ці активи залишатимуться недоступними для Росії, доки вона не компенсує Україні завдані збитки.

«Стійкість економіки України, разом із постійною міжнародною підтримкою, визначатиме здатність країни протистояти поточному конфлікту та закласти основу для повоєнного відновлення», – впевнені в EU Reporter.