Трамп підтримав Маска і «прорекламував» нову Tesla у дворі Білого дому

Трамп: Це чудовий продукт – найкращий, який тільки може бути

Під час тестування автівки Трамп зазначив, що «вона дуже інноваційна, і у ній все прекрасно»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп показав нову Tesla Model S у дворі Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг очільника США.

Раніше стало відомо, що Трамп має намір придбати новенький автомобіль, щоб висловити підтримку Ілону Маску. Ймовірно, саме цю машину показав сьогодні, 11 березня, Трамп.

Очільник США заявив: «Мені не можна водити, тому що я давно не водив машину. Я люблю водити машини. Але у мене буде машина в Білому домі, і я дозволю своїм співробітникам користуватися нею».

Під час тестування автівки, Трамп зазначив, що «вона дуже інноваційна, і у ній все прекрасно».

«По-перше, це чудовий продукт – найкращий, який тільки може бути, а по-друге, тому що Ілон Маск присвятив свою енергію і своє життя цій справі, і я вважаю, що до нього ставляться дуже несправедливо», – заявив Трамп.

Ілон Маск ж додав, що «завдяки чудовій політиці президента Трампа та його адміністрації, а також як вияв віри в Америку, Tesla подвоїть виробництво автомобілів у Сполучених Штатах протягом наступних двох років».

Нагадаємо, Трамп заявив, що має намір придбати новенький автомобіль від Tesla, щоб висловити підтримку своєму соратнику та главі Департамент ефективності державного управління Ілону Маску.

Акції Tesla в понеділок, 10 березня, втратили 15% вартості, що стало найбільшим одноденним зниженням за останні чотири роки. Як зазначає Bloomberg, аналітики пов’язують це з переглядом прогнозів поставок, а також зі зростаючою негативною реакцією на політичну позицію Маска.

Падіння акцій компанії відбулося після того, як аналітики знизили прогнози щодо обсягів поставок Tesla. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Маска з початку року скоротилися більш ніж на $132 млрд.

Як відомо, на ринку акцій США зафіксовано найгірший день цього року. Найбільші втрати зазнає технологічний сектор. Сукупна капіталізація компаній, що входять до індексу NASDAQ 100, за день скоротилася на $1 трлн.

Ринок американських акцій впав після того, як в інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю, 9 березня, президент США Дональд Трамп відмовився унеможливлювати ризики рецесії. Він заявив, що для американської економіки «настає перехідний період», коли набере чинності мито на імпорт.