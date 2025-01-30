«Укрметалургпром» закликав «Укрзалізницю» повернути продажі брухту: компанія втрачає мільярди

«Укрзалізниця», за попередніми оцінками, накопичила понад 200 тисяч тонн брухту на своїх складах

«Укрзалізниця» недоотримала вже півтора мільярда: експерт про відмову компанії продавати брухт через «Прозорро»

«Укрзалізниця» накопичила понад 200 тисяч тонн брухту на своїх складах, які не працюють на економіку та створюють гострий дефіцит на ринку. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар президента ОП «Укрметалургпром» Олександра Каленкова.

«Українська металургійна промисловість стикається з гострим дефіцитом металобрухту – важливої сировини для виробництва. Це не лише ускладнює роботу металургів, а й підвищує собівартість їхньої продукції, знижуючи конкурентоспроможність українського металу на світових ринках», – зазначив Каленков.

За його словами, водночас «Укрзалізниця», за попередніми оцінками, накопичила понад 200 тисяч тонн брухту на своїх складах, але вже понад півтора року не продає його. Металобрухт міг би бути реалізований через прозорі аукціони, але цього не відбувається.

Металобрухт просто гниє на складах підприємства, замість того щоб приносити «Укрзалізниці» мільярдний дохід та забезпечувати фінансову стабільність підприємства. Через це бізнес недоотримує дефіцитну сировину, а держава – недоотримує доходи.

«Зараз на складах «Укрзалізниці» лежить 1,5 млрд гривень. І це відбувається в умовах війни – коли економіка потребує кожної гривні, а «УЗ» має всі юридичні можливості проводити торги та реалізовувати металобрухт через Prozorro.Продажі», – додав він.

Дефіцит сировини створює додатковий тиск на металургійні підприємства, змушує їх скорочувати виробництво та купувати брухт за значно вищими цінами. Це не лише погіршує ситуацію у галузі, а й зменшує валютну виручку та податкові надходження до бюджету.

Експерт також підкреслив, що металобрухт «Укрзалізниці» має бути виставлений на відкриті торги через Prozorro.Продажі. Це дозволить забезпечити металургів необхідною сировиною, «Укрзалізниці» – отримати додаткові мільярдні доходи, а економіці – зберегти надходження до бюджетів усіх рівнів.