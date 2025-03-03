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Прайс-кепи стримують імпорт, створюючи ризики для балансу енергосистеми – Бойко

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Прайс-кепи стримують імпорт, створюючи ризики для балансу енергосистеми – Бойко

Діючі прайс-кепи є ключовим стримуючим фактором для ефективного імпорту електроенергії – член наглядової ради «Укренерго»

Енергосистема України стикається з серйозними обмеженнями через встановлені прайс-кепи, що стримують імпорт електроенергії та впливають на баланс енергосистеми. Про це заявив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

«На сьогоднішній день це дійсно є стримуючий фактор чи не ключовий. Адже у нас імпортний перетин максимум на 50%. А дуже багато днів цієї зими це взагалі було в коридорі 20% взагалі заповнення. Це, безумовно, вкрай мало», – зазначив Бойко.

Він зазначив, що імпортна електроенергія об’єктивно дорожча – у середньому на 15-20% у будні. Водночас він звернув увагу на значні цінові коливання в пікові години навантаження енергосистеми.

«Якщо подивитися на цю ситуацію детальніше і спробувати зрозуміти корінь проблеми, то найбільший розгін маржинальності в цінах припадає саме на години максимального навантаження енергосистеми на пікові години. І от в пікові години доходить до 300% різниці в ціні», – зазначив Бойко.

На думку члена наглядової ради «Укренерго», для вирішення цієї проблеми регулятору слід розглянути питання підняття вечірніх прайс-кепів.

«Це, в принципі, дозволить ширше відкрити двері для заходження імпортного ресурсу і, відповідно, активніше використовувати імпорт для балансування енергосистеми, для покриття саме дефіцитів», – підсумував він.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ризики відключень для населення залишаються високими, і одним із ключових факторів, що погіршують ситуацію, є діючі цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи).

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Теги: Укренерго електроенергія імпорт

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