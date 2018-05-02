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    Економіка та фінанси

    Експорт українських товарів до країн ЄС збільшився на третину

    У першому кварталі частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту склала 38,9%
    У першому кварталі 2018 року експорт товарів з України в Європейський Союз, порівняно з першим кварталом 2017 року, зріс на 26,5% і склав $4,058 млрд. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. [READ_MORE] Відзначається, що в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі частка експорту в країни Євросоюзу склала
    • Сьогодні, 16:35
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    У першому кварталі частка експорту в країни Євросоюзу в загальному обсязі українського експорту склала 38,9%

    У першому кварталі 2018 року експорт товарів з України в Європейський Союз, порівняно з першим кварталом 2017 року, зріс на 26,5% і склав $4,058 млрд. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

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    Відзначається, що в загальному обсязі українського експорту в першому кварталі частка експорту в країни Євросоюзу склала 38,9%. Імпорт з Європейського союзу за вказаний період зріс на 10,7% і склав $4,523 млрд.

    За даними НБУ, експорт товарів з України в Росію в першому кварталі 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, скоротився на 11,5% - до $709 мільйонів. У той же час, імпорт зріс на 28,4%, до $1,9 мільярда.

    Нагадаємо, експорт українських товарів до ЄС в 2017 році зріс на 29,9% і склав $17,5 млрд, вперше таким чином перевищивши довоєнний рівень.

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