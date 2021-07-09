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    Фінансист спрогнозував курс долара до кінця наступного тижня

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    За прогнозом, долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень на рівні&nbsp;27,25 грн - Фінансист спрогнозував курс долара до кінця наступного тижня
    За прогнозом, долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень на рівні 27,25 грн
    Фото: ua.news

    До кінця наступного тижня в Україні зміниться курс долара

    До кінця наступного тижня в Україні на валютному ринку триватиме боротьба і спостерігатиметься зміна курсу долара. Про це «Обозреватель» заявив аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб.

    На думку експерта, в період з 8 до 18 липня курс долара опуститься з 27,3 до 27,1 грн/дол.

    «Ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень на рівні 27,25 грн», – зазначив експерт.

    На думку експерта, готівковий долар буде торгуватися на рівні 27,1/27,3 грн.

    Нагадаємо, на 9 липня Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,28 грн. Це на 1 коп. менше, ніж було вчора. Натомість євро подорожчав на 2 коп. Коштує 32,31 грн.

    Також Нацбанк пояснив, чому «стрибає» гривня.

    Раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.

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    Теги: курс валют економіка валютні операції гривня Україна фінанси
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    Фінансист спрогнозував курс долара до кінця наступного тижня