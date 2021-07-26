Фонд держмайна видав наказ про приватизацію «Центренерго»
Пакет акцій планується до розміщення на аукціоні у термін з 2 серпня по 31 грудня 2021 року
Фонд держмайна України видав наказ про приватизацію державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».
Як повідомили у Фонді, наказ № 1275 було підписано 23 липня, він передбачає приватизацію держпакету акцій у розмірі 78,29% статутного капіталу ПАТ «Центренерго».
Пакет акцій заплановано до розміщення на аукціоні у термін з 2 серпня по 31 грудня 2021 року.
Управління великої приватизації Фонду держмайна має забезпечити створення аукціонної комісії та конкурсний відбір радника для підготовки до приватизації та продажу пакета, йдеться в наказі.
Раніше державна «Центренерго» попередила про ризик зриву підготовки до опалювального сезону через маніпуляції трейдерів.
Також, на думку економіста Бориса Кушнірука, Фонд державного майна добивається додаткового зниження цін на вугілля з державних шахт для «Центренерго», щоб створити видимість інвестиційної привабливості компанії перед приватизацією.
До слова, Міноборони передало Фонду держмайна для приватизації три готелі.
Джерело: Інтерфакс-Україна