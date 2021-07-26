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    Економіка та фінанси

    Фонд держмайна видав наказ про приватизацію «Центренерго»

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    Наказ передбачає приватизацію держпакету акцій у&nbsp;розмірі 78,29% статутного капіталу ПАТ &laquo;Центренерго&raquo; - Фонд держмайна видав наказ про приватизацію «Центренерго»
    Наказ передбачає приватизацію держпакету акцій у розмірі 78,29% статутного капіталу ПАТ «Центренерго»
    Фото: ua-energy.org

    Пакет акцій планується до розміщення на аукціоні у термін з 2 серпня по 31 грудня 2021 року

    Фонд держмайна України видав наказ про приватизацію державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».

    Як повідомили у Фонді, наказ № 1275 було підписано 23 липня, він передбачає приватизацію держпакету акцій у розмірі 78,29% статутного капіталу ПАТ «Центренерго».

    Пакет акцій заплановано до розміщення на аукціоні у термін з 2 серпня по 31 грудня 2021 року.

    Управління великої приватизації Фонду держмайна має забезпечити створення аукціонної комісії та конкурсний відбір радника для підготовки до приватизації та продажу пакета, йдеться в наказі.

    Раніше державна «Центренерго» попередила про ризик зриву підготовки до опалювального сезону через маніпуляції трейдерів.

    Також, на думку економіста Бориса Кушнірука, Фонд державного майна добивається додаткового зниження цін на вугілля з державних шахт для «Центренерго», щоб створити видимість інвестиційної привабливості компанії перед приватизацією.

    До слова, Міноборони передало Фонду держмайна для приватизації три готелі.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: приватизація наказ Фонд державного майна Центренерго
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    Фонд держмайна видав наказ про приватизацію «Центренерго»