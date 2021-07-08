Держава неефективно використовує близько 28 млн м² приміщень, – заступник голови Фонду держмайна

Кошеленко зазначив, що «Велика інвентаризація країни» набирає обертів

Фонд державного майна України ініціював кампанію «Велика інвентаризація країни» для виявлення непрофільних активів у власності держави. За попередньою оцінкою, загальна площа приміщень, що використовуються державою неефективно, становить 28 млн м².

Про це йдеться в авторському блозі заступника Голови Фонду держмайна Костянтина Кошеленка для видання LB.ua.

«За даними Фонду держмайна, що ґрунтуються на результатах глобального аудиту об’єктів державної власності, близько 28 мільйонів квадратних метрів приміщень взагалі не використовуються або здаються в тіньову оренду. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, уявіть собі 200 НСК «Олімпійський», Шевченківський район міста Києва або, скажімо, Кам'янець-Подільський, що не просто пустує, але й генерує додаткові збитки», – зазначає Кошеленко.

На думку посадовця, приватизація непрофільних активів дозволяє державі не лише позбутися майна, що генерує збитки, але й спрямувати отримані кошти на модернізацію наявної інфраструктури. Прикладом такого підходу є «Велика приватизація в'язниць», яку Фонд держмайна реалізує спільно з Міністерством юстиції України та принесе у 2021 році 1 млрд гривень.

Заступник Голови Фонду зазначає, що «Велика інвентаризація країни» набирає обертів. Так, нещодавно Міністерство оборони України погодилося передати на майбутню приватизацію три готелі – «Братислава» у Кривому Розі, «Власта» у Львові та «Козацький» у Києві – що тривалий час перебували під управлінням відомства. До процесу також долучаються представники місцевої влади.

«Вигода участі місцевої влади у цьому процесі проста й очевидна: приватизація – це зростання економіки, додаткові інвестиції, покращення інфраструктури та створення нових робочих місць. Лише від початку 2021 року завдяки діям місцевої влади до переліку на приватизацію було додано понад 200 нових об’єктів, що вже скоро знайдуть нових власників на прозорих приватизаційних аукціонах», – вказує Костянтин Кошеленко.

Ініціювати передачу непрофільних об'єктів на приватизацію можуть також потенційні покупці – звичайні громадяни, підприємці та підприємства.

«Якщо Ви бачите занедбану будівлю або неробочий цех, що може допомогти у розвитку вашого бізнесу – подавайте заяву про включення об’єкту державної власності до переліку, що підлягають приватизації та купуйте їх на прозорих аукціонах. Цей простий процес складається з 3 кроків, що детально описані на сайті privatization.gov.ua», – резюмує Кошеленко.