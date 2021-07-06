Фонд держмайна втретє продав спиртзавод у Тернополі

Мишковицький спиртзавод розташований у 15 км від Тернополя

Спиртзавод продали за 23 млн грн на третьому аукціоні

На повторному онлайн-аукціоні з приватизації майна Мишковицького МПД і зберігання спирту ДП «Укрспирт» вартість зросла до 23 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

«За об'єкт приватизації, який розташований у 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися чотири учасники, які підвищили вартість активу більш ніж втричі від стартової ціни - з 7,3 млн грн до 23 млн грн.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Мишковицького МПД вважатиметься офіційно завершеним», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього новий власник отримає, зокрема головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.

Раніше Фонд держмайна втретє виставив на приватизаційний аукціон окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт».

28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія «Золотники-Агро», яка запропонувала 12,8 млн грн. Але компанія не провела оплату за актив і результати аукціону були анульовані.

У березні Фонд держмайна провів повторний аукціон, за результатами якого до держбюджету мали надійти 181 млн грн. Тоді ціна на торгах зросла у 25 разів. Однак угода зрештою не склалась.

А ось на території колишньої виправної колонії у Львові, яку першою приватизували в Україні, побудують кампус, де планують створити всі умови для розвитку талантів міста.