ФОПам піднімуть єдиний податок: в уряді підготували документ

Фермерам доведеться платити більше за кожен гектар

Кому і як збираються підняти ставку єдиного податку сказано в новому законопроекті

В Україні Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який передбачає підвищення єдиного податку. Нововведення може зачепити фізосіб-підприємців (ФОПів) четвертої групи.

Фізособам-підприємцям на четвертій групі єдиного податку (фермерам) доведеться платити більше за кожен гектар. Так, планують переглянути такі ставки:

для ріллі, сіножатей та пасовищ – із 0,95 до 1,9;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – із 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – із 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – із 0,19 до 0,38.

Істотно зростуть ставки на залізну руду. За новою шкалою ставка ренти на залізорудну сировину (ЗРС) буде залежати від індексу цін на ЗРС із 62% вмістом заліза CFR China. Найвища становитиме 16% (за ціною вище від $180/тонну), потім 14% (від $150 до $180/тонну), 12% (від $120/тонну до $150/тонну), 8% (від $85 до $120/тонну), 3% (від $65 до $85/тонну) і, нарешті, 0,1% (нижче за $65/тонну).

Крім того:

дозволять проводити перевірки, коли є інформація про порушення в обігу палива, заборонять знижувати вартість корисних копалин (+3 млрд);

перенесуть на виробників та імпортерів сплату 5% акцизного податку на максимальну роздрібну ціну тютюнових виробів (+1,9 млрд грн);

впровадять мінімальний податок на 1 га сільськогосподарської землі (+10,3 млрд);

обмежать відшкодування ПДВ для посередників у продажу споживчих товарів (+3 млрд грн).

Джерело: Обозреватель