Міністр агрополітики пояснив, як в Україні працюватиме ринок землі

В Україні введуть польську модель земельної реформи, зазначив Лещенко

Міністр аграрної політики Роман Лещенко назвав головну формулу земельної реформи в Україні.

«Земля продається лише для громадян України, юридичні особи не допускаються, іноземці не допускаються, концентрація в одних руках – до 100 гектарів, купівля землі можлива лише за наявності джерела походження коштів, всі транзакції здійснюються виключно у банківському формі та через нотаріальне посвідчення з метою захисту прав власності як покупця, так і продавця. І одночасно виведення усіх операцій в публічну площину, щоб кожен громадянин України міг ознайомитися з цими операціями», – сказав він в ефірі каналу «Україна 24».

Міністр також зазначив, що для запуску ринку землі необхідні відповідні закони.

«Формула земельної реформи, яку ви бачите – на засадах національного компромісу. Ми знайшли ту редакцію земельної реформи, яка об'єднала п’ять фракцій в Раді, які проголосували за відповідні земельні закони. Друге – цей формат ми вважаємо найбільш консервативним і правильним для нашої країни. Це польська модель земельної реформи. У нас немає ніякого поспіху, ми нікуди не поспішаємо. Ми хочемо, щоб українське суспільство переконалося в тому, що ця формула є цивілізованою, коректною, захищає права власності», – пояснив Лещенко.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок землі.

Також Шмигаль заявив, що завдяки відкриттю ринку землі в Україні ціна на землю зросте щонайменше вдвічі протягом найближчих 3-5 років.

Нагадаємо, учора, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.