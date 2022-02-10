Forbes назвав найоплачуваніших представників шоу-бізнесу

У першу трійку увійшли Пітер Джексон, Брюс Спрінгстін та Jay-Z

Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних представників індустрії розваг за 2021 рік.Багато учасників рейтингу потрапили туди завдяки повному або частковому продажу компаній або прав на музику.

Перше місце зайняв режисер трилогії «Володар кілець» Пітер Джексон: він заробив за рік $580 млн. У листопаді він продав частину своєї студії візуальних ефектів Weta Digital компанії Unity Software за $1,6 млрд. Завдяки цій угоді Джексон став третім в історії режисером-мільярдером – після Стівена Спілберга та Джорджа Лукаса.

На другому місці опинився музикант Брюс Спрінгстін, який у грудні продав усі права на свою музику лейблу Sony Music Group приблизно за $500 млн. За рік Спрінгстін заробив $435 млн.

Третє місце дісталося першому реперу-мільярдеру Jay-Z, який заробив у 2021 році $340 млн. Музикант продав свою частку у бренді шампанського Armand de Brignac компанії Moët Hennessy та частку у стрімінговому сервісі Tidal.

До десятки найбагатших артистів також потрапили:

актор Дуейн «Скеля» Джонсон ($270 млн);

репер Каньє Вест ($235 млн);

творці мультсеріалу «Південний парк» Трей Паркер та Метт Стоун, які підписали контракт на зйомку фільмів для Paramount+;

музикант Пол Саймон ($200 млн);

актор, режисер та підприємець Тайлер Перрі ($165 млн);

вокаліст OneRepublic Райан Теддер ($160 млн);

музикант Боб Ділан ($130 млн).

Найбагатшою жінкою у рейтингу стала Різ Візерспун. Вона розташувалася на 12-му рядку і заробила за рік $115 млн. У серпні акторка продала свою медіакомпанію Hello Sunshine.