Газовий «Роттердам+». Що треба знати про нові ціни на газ енергетика

Це Лубни. Черга не за ковбасою, а до офісу Лубнигазу. Люди прийшли звірити платіжки Фото: Оксана Щербак / facebook.com

Що знову не влаштовує споживачів?

Наприкінці січня уряд скасував запроваджену восени фіксовану ціну на газ для населення та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Вона мала б діяти з 1 січня і до кінця опалювального сезону. Натомість була затверджена нова формула розрахунку: уряд обмежив верхню межу ціни котируваннями на нідерландському газовому хабі TTF. Тобто тепер ціна повністю залежить від ринкових коливань: якщо ціна на найбільшому в Європі хабі впаде, тоді й «Нафтогаз України» змушений буде продавати газ населенню і тепловикам дешевше, і навпаки... Тобто ціна у платіжка українців тепер має формуватися в залежності від попиту та пропозиції, погодних умов… Але передбачити її коливання до кінця опалювального сезону за таких обставин просто неможливо.

Логіку запровадження нової формули можна пояснити тим, що в січні ціна газу на європейському ринку поповзла донизу, тобто стала меншою порівняно з тією, що була запроваджена урядом для населення минулої осені. Падіння ціни у Європі зумовлене зменшенням попиту через теплу погоду, продовженням транзитного контракту з «Газпромом» (всупереч песимістичним очікуванням) та великими запасами палива в газових сховищах. Вони були накопичені на випадок, якби транзит через Україну в європейські країни був припинений. «Нафтогаз» прогнозував, що в разі відсутності транзиту з 1 січня ціни на газ для населення могли сягнути майже 11 тис. грн (без ПДВ та вартості транспортування). Саме тому, щоб захистити населення від такого сценарію, уряд спочатку запровадив фіксовану ціну з 1 січня і до кінця опалювального сезону. А тепер, вже за нових обставин, Кабмін застосував формулу розрахунків з прив'язкою до нідерландського газового хабу TTF.

«Нафтогаз» розрахував нову ціну для населення у січні

За даними «Нафтогазу», у січні оптова ціна газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким газ постачається в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 4,65 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року, але дорожче, ніж у жовтні минулого року.

Керівництво «Нафтогазу» стверджує, що Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за побутового споживача, адже тепер оптова ціна «Нафтогазу» відповідає імпортному паритету.

За новою методикою, ціна на січень визначена згідно з фактичними біржовими торгами. Всі складові для розрахунку оптової ціни для населення на січень «Нафтогаз» наводить тут.

Як «Нафтогаз» рахуватиме нову ціну на газ для побутових споживачів

За новою методикою «Нафтогаз» використовуватиме при розрахунку оптової ціни газу для побутових споживачів такі складові: Середньоарифметична ціна (End of Day) на газ на хабі TTF на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) з 1 по 22 число місяця. Джерело даних: Powernext/EEX. Різниця між цінами на газ на хабі TTF і на кордоні України. Розраховується як сума двох складових. Перша – середньоарифметична різниця (спред) між хабом TTF та найближчим до України ліквідним хабом NCG за період 1-22 числа місяця. Джерело даних: Powernext/EEX.Потім до першої складової додаються транспортні витрати до кордону України від хабу NCG за найкоротшим маршрутом транспортування - Німеччина – Австрія – Словаччина. Джерело даних: офіційні ресурси операторів ГТС або регулюючих органів країн, якими здійснюється транспортування. Розрахунок цим маршрутом тут. Тариф на вхід в українську ГТС на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною, що сплачується оператору газотранспортної системи України кожним імпортером. Тариф затверджений регулятором - дані на сайті НКРЕКП. Торговельна надбавка на покриття витрат «Нафтогазу», пов’язаних із реалізацією та постачанням газу - уряд встановив рівень націнки - 1,917% від суми розрахованих вище витрат. Щоб розрахувати роздрібну ціну для кінцевих споживачів, потрібно додати такі компоненти: Вартість транспортування газу магістральними та розподільними мережами (залежить від регіону, в якому постачається газ). Якщо ж врахувати, що тарифи розподільними мережами перед новим роком різко зросли, то це буде суттєва добавка до оптового тарифу. Для ТОВ «Оператор ГТС України» затверджені НКРЕКП тарифи наприкінці грудня 2019 року суттєво не зросли; Гранична націнка роздрібних постачальників газу (газзбутів) - 2,5% оптової ціни; Податок на додану вартість – це ще 20% до оптової ціни;

Ключове питання для більшості споживачів, які вже стомились від такої газової «математики»: чи буде нова ціна менша за обіцяну раніше?

За попередніми розрахунками, пересічний споживач за січень отримає платіжку, де за спожитий кубометр доведеться сплатити вже не 8, а 6-7 гривень. Але тішитися рано: бо от якою буде ціна в лютому – ніхто не скаже. Фінальна цифри вже залежить від коливань на європейському хабі.

Для порівняння старої ціни з новою, доцільно нагадати обіцяні урядом переваги фіксованої ціни, яку запроваджували восени, але скасували у січні. «Главком» повідомляв, що у рамках урядової програми «Гарантована ціна на газ» Кабмін зобов'язав НАК «Нафтогаз України» зафіксувати відпускну ціну на газ на період опалювального сезону (з січня по квітень) на рівні 6,96 грн за кубометр з ПДВ, але це без урахування тарифів на транспортування та націнки облгаззбутів.

Якщо ж до 6,96 грн додати тарифи на транспортування газу та націнки облгазів, то ціна мала б скласти близько 8 грн за куб м (в минулий опалювальний сезон – 8,55 грн). Тобто в платіжках мала бути ціна на рівні 8 грн за куб м протягом всього опалювального періоду. Тоді прем’єр Олексій Гончарук переможно заявляв, що «це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки». Але це – неправда.

У дійсності ціна газу в опалювальний сезон мала б зрости на 30%, якщо порівняти її з ситуацією станом на жовтень-2019. Станом на середину осені ціна для побутових споживачів була 6,1 грн за куб м (з урахуванням ПДВ, тарифів на транспортування і націнки облгаззбуту). Отже, уряд фактично планував підняти ціну для побутового сектору. Але тепер і ці плани у минулому.

Клієнти, які влітку придбали акційний газ на умовах пропозиції від «Нафтогазу» під назвою «Газовий запас», можуть сплачувати за нього за зниженою ціною

Нова, прив’язана до європейських котирувань ціна газу застосовуватиметься автоматично. Побутовим споживачам не потрібно нікуди звертатися. Водночас виробникам тепла (підприємствам теплокомуненерго та ОСББ) необхідно терміново оформити додаткові угоди з «Нафтогазом» про зменшення ціни на січень 2020 р.

Клієнти, які влітку придбали акційний газ на умовах пропозиції від «Нафтогазу» під назвою «Газовий запас», можуть сплачувати поставки за зниженою ціною, а невикористаний залишок коштів буде повернутий на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону.

Дві платіжки - за спожитий газ і за його доставку

В січні для споживачів газу змінився і порядок його оплати - замість однієї звичної платіжки вони отримають дві. Оплата за доставку газу тепер не включатиметься в рахунки за спожитий газ. Від оператора газорозподільних мереж споживачі отримають окрему квитацію за те, що він доставив газ, тобто за так званий розподіл. Це не додаткові гроші — з платіжки за газ просто вилучать суму за його розподіл, і тепер її доведеться платити окремо.

Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пояснив, що таке розділення платежів потрібне для того, щоб у перспективі українські споживачі могли вільно змінювати постачальника газу.

Вартість доставки у різних постачальників газу (облгазів та міськгазів) буде відрізнятися – це залежить від тарифів на доставку – їх встановлює НКРЕКП та відстані транспортування газу. Сплатити потрібно буде до 20 числа, а за кожен день прострочення буде нараховуватися штраф. Тариф за доставку газу буде залежати від дальності його транспортування. Так, найдешевша доставка буде в Києві, найдорожча – на Львівщині.

З огляду на те, що з нового року тарифи на доставку газу зросли на 46% (з 1 липня ще подорожчають на 20%), в регіонах вже почалися протести. В Житомирській області громадяни влаштували акцію спалення платіжок і вимагають скасування відповідної постанови, вважаючи плату за транспортування газу грабіжницькою. Люди в Україні «штурмують» облгази.

«Слуги народу» викликають Оржеля звітувати під куполом

Через масові протести проти цінової політики в газовій сфері парламентська фракція «Слуга народу» запланувала 7 лютого заслухати міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля під час «години уряду». Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко на засіданні погоджувальної ради 3 лютого заявив: «Важливо зрозуміти, де було зниження вартості газу для населення, а де сталася незрозуміла ситуація».

Доречно нагадати, що цінами на газ і теплі послуги для населення в останній день січня переймався й президент Володимир Зеленський. Він провів нараду, на якій прем`єр Олексій Гончарук запевнив Зеленського, що газ для населення і підприємств теплокомуненерго в січні 2020 року коштуватиме на чверть менше, ніж в січні 2019 року. Але глава уряду приховав, що порівняно з жовтнем 2019-го ціна різко стрибнула вгору.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель

Варто нагадати і те, що влітку президент Зеленський пообіцяв: якщо витрати на комунальні платежі не скоротяться, то йому доведеться попрощатися з урядом. Але у підсумку маємо: влітку газ коштував 6 тис грн за тис кубометрів, і тому комунальні платежі були нижчі, ніж тепер, коли у вартість послуг закладуть 6-7 тис грн за тис куб метрів плюс додаткові нарахування за доставку газу.

І що важливо, з 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Це означає, що уряд більше не зможе обмежувати ціни на газ для населення.

Шляхом скандального «Роттердаму+»?

Запроваджену урядом формулу газу для побутових споживачів екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк оцінив як повну аналогію зі скандальною формулою визначення ціни вугілля для теплоелектростанцій - «Роттердам+». «Мене в Україні немає, але «справа» моя живе. Тепер ціна видобутого на Полтавщині газу розраховується як ціна газу, привезеного з Голландії (Нідерландів – «Главком»)», - пожартував у соцмережі Дмитро Вовк, чим спровокував гарячі баталії своїх опонентів.

Нагадаємо, гучна історія «Роттердам +» почалась у березні 2016 року - відразу після того, як НКРЕКП під керівництвом Вовка затвердила нову на той момент методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як «Роттердам +»). Відповідно до цієї формули, вугільна складова в тарифі на електроенергію вираховувалась на основі котирувань вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен), тобто, бралась середня вартість доставки вугілля з портів Амстердам-Роттердам-Антверпен до українського порту.

«Главком» писав про те, що справа «Роттердам+» триває вже понад два роки. Але саме після зміни влади в України і після запуску нового енергоринку, коли ціна на вугілля перестала формуватись за спірною формулою, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) посилено взялись за розслідування. В серпні минулого року вони оголосили підозри шістьом особам, двох з яких навіть взяли під варту, а згодом відпустили. Серед головних підозрюваних і ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк – тепер він переховується за межами України. Екс-чиновників звинувачують у зловживанні службовим становищем. «Справа навряд чи дійде до суду, адже жодному фігуранту не зможуть скласти обвинувальний акт, оскільки відсутній склад злочину у розумінні кримінального права», - поділився тоді з «Главкомом» своїми прогнозами енергетичний експерт і адвокат Олександр Трохимець.

Тепер же схожу формулу уряд затвердив для розрахунку ціни газу для побутових споживачів. Парадокс?

Наталка Прудка, «Главком»