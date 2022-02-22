Вітренко сказав, що Україна чекає після зупинки сертифікації «Північного потоку-2»

Влада Німеччини сьогодні вирішила зупинити процес сертифікації російського газопроводу «Північний потік-2»

Глава НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко схвально оцінив рішення міністерства економіки і клімату Німеччини відкликати офіційний висновок про те, що газопровід «Північний потік-2» не має впливу на безпеку постачання газу в Німеччині. Про це він написав у Facebook.

«Ми сподіваємося, що мінекономіки подасть новий висновок, де буде чітко зазначено, що «Північний потік-2» несе загрозу для такої безпеки. Це буде підставою для регулятора відмовити у сертифікації цього газогону. «Нафтогаз» надавав відповідну аргументацію уряду Німеччини», –заявив Вітренко.

Він додав, що це демонстрація того, що Німеччина солідаризується з Україною, зокрема з нашою позицією щодо «Північного потоку-2», яку ми доносили впродовж останніх місяців до нового уряду.

«Останній раз ми це робили декілька днів тому під час Мюнхенської конференції з безпеки в контексті загрози ескалації військової агресії РФ. Ревізіоністська імперська політика Путіна несе загрозу Україні, Європі і всьому світові, а «Північний потік-2» є одним з елементів цієї політики і тому потребує адекватної реакції», – резюмував очільник «Нафтогазу».

Сьогодні стало відомо, що Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2».

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» так званих «ЛДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

«Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.

Як вже відомо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Крім того МЗС закликає Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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