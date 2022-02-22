Воєнний стан, санкції, «Північний потік-2». Зеленський зробив низку важливих заяв
Зеленський підкреслив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом
Президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв на спільній пресконференції із президентом Естонії. Зокрема він розповів, чи будуть вводити в Україні воєнний стан, а також виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».
Воєнний стан в Україні
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде воєнний стан в Україні. Зеленський назвав, що такою умовою є повномасштабна війна.
«Ми не віримо у те, що буде війна проти України та повномасштабна військова ескалація. Якщо буде – буде введено військове положення», – заявив президент України.
Зеленський підкреслив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом. Однак наголосив, що країна має бути готовою до агресії. «Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів», – зазначив Зеленський.
Визнання Росією «ЛДНР»
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про визнання Росією «ЛДНР». За його словами, цим РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії.
«Визнання РФ «ЛДНР» – це новий акт агресії проти України, який потребує негайної реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна», – заявив він.
Відключення російського газопроводу «Північний потік-2»
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» так званих «ЛДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».
«Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.
Глава держави подякував західним партнерам за підтримку України. «Ми вдячні будь-якій допомозі. Важлива санкційна допомога. Саме швидка. Росія визнала «ЛДНР» дуже швидко. Світові лідери мають показати швидку відповідь», – додав Зеленський.
У Києві відбулась зустріч президентів України та Естонії Володимира Зеленського і Алара Каріса.