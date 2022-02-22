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    Воєнний стан, санкції, «Північний потік-2». Зеленський зробив низку важливих заяв

    Зеленський: &laquo;Ми не віримо у те, що буде війна проти України та повномасштабна військова ескалація&raquo; - Воєнний стан, санкції, «Північний потік-2». Зеленський зробив низку важливих заяв
    Зеленський: «Ми не віримо у те, що буде війна проти України та повномасштабна військова ескалація»
    фото: скріншот відео

    Зеленський підкреслив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом

    Президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв на спільній пресконференції із президентом Естонії. Зокрема він розповів, чи будуть вводити в Україні воєнний стан, а також виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

    Воєнний стан в Україні

    Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде воєнний стан в Україні. Зеленський назвав, що такою умовою є повномасштабна війна.

    «Ми не віримо у те, що буде війна проти України та повномасштабна військова ескалація. Якщо буде буде введено військове положення», заявив президент України.

    Зеленський підкреслив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом. Однак наголосив, що країна має бути готовою до агресії. «Ніхто не хоче війни, в Україні люди хочуть тільки миру, але ми повинні готуватись до будь-яких кроків агресії з боку сусідів», – зазначив Зеленський.

    Визнання Росією «ЛДНР»

    Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про визнання Росією «ЛДНР». За його словами, цим РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії.

    «Визнання РФ «ЛДНР» це новий акт агресії проти України, який потребує негайної реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна», заявив він.

    Відключення російського газопроводу «Північний потік-2»

    Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання «незалежними» так званих «ЛДНР». Він виступив за повне відключення російського газопроводу «Північний потік-2».

    «Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», – зазначив Зеленський.

    Глава держави подякував західним партнерам за підтримку України. «Ми вдячні будь-якій допомозі. Важлива санкційна допомога. Саме швидка. Росія визнала «ЛДНР» дуже швидко. Світові лідери мають показати швидку відповідь», – додав Зеленський.

    У Києві відбулась зустріч президентів України та Естонії Володимира Зеленського і Алара Каріса.

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    Теги: Росія санкції війна Путін Європа воєнний стан Володимир Зеленський президент
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    Воєнний стан, санкції, «Північний потік-2». Зеленський зробив низку важливих заяв