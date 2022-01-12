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    Економіка та фінанси

    Гетманцев похвалився успішною фіскалізацією: скільки ФОПів перейшли на касові апарати

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    З 1 січня ФОПи мають при розрахункових операціях використовувати касові апарати, відмова каратиметься штрафом - Гетманцев похвалився успішною фіскалізацією: скільки ФОПів перейшли на касові апарати
    З 1 січня ФОПи мають при розрахункових операціях використовувати касові апарати, відмова каратиметься штрафом
    фото: kasjauns.lv

    «Процес фіскалізації є одним з елементів детінізації економіки нашої держави», – зазначив Гетманцев

    З початку січня фізичні особи-підприємці (ФОПи) зареєстрували понад 200 тис. реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО. Про це написав у Telegram голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «В Україні успішно триває процес фіскалізації, яка є одним з елементів детінізації економіки нашої держави. Вже понад 200 тис. РРО/ПРРО зареєстровано фізичними особами-підприємцями», – зазначив нардеп.

    Нещодавно Гетманцев анонсував можливе відстрочення штрафів для ФОПів.

    Як відомо, З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

    Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОПам 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

    Раніше стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

    Також зазначимо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

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    Теги: економіка бізнес фіскальна служба українці Данило Гетманцев
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    Гетманцев похвалився успішною фіскалізацією: скільки ФОПів перейшли на касові апарати