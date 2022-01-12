Гетманцев похвалився успішною фіскалізацією: скільки ФОПів перейшли на касові апарати

«Процес фіскалізації є одним з елементів детінізації економіки нашої держави», – зазначив Гетманцев

З початку січня фізичні особи-підприємці (ФОПи) зареєстрували понад 200 тис. реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО. Про це написав у Telegram голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«В Україні успішно триває процес фіскалізації, яка є одним з елементів детінізації економіки нашої держави. Вже понад 200 тис. РРО/ПРРО зареєстровано фізичними особами-підприємцями», – зазначив нардеп.

Нещодавно Гетманцев анонсував можливе відстрочення штрафів для ФОПів.

Як відомо, З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОПам 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

Раніше стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

Також зазначимо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

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