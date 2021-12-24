Кабмін дозволив ФОПам працювати без касових апаратів, але не всім

Уряд звільнив від використання РРО підприємців, що працюють в селах

Уряд звільнив частину підприємців від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій

Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Відповідне рішення було ухвалене 23 грудня на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився.

«Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність в селах», – додала вона.

Відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні – вже 150% вартості товару.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла зібрати більшість депутатів, необхідну для ухвалення законопроєкту щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку № 6376.

У проєкті закону автори пропонували відтермінувати обов'язковість касових апаратів ще на рік – до початку 2023 року. Це мало поширюватиметься на тих платників єдиного податку 2-4 груп, річні доходи яких не перевищує 220 розмірів мінімальної зарплати (зараз це 1,3 млн грн).

Водночас під Радою зібрався мітинг підприємців, які вимагали відтермінування РРО, яке заплановано на січень 2022 року. Під час протесту біля Ради прогриміли вибухи. Перед цим біля будівлі парламенту сталися сутички між учасниками акції протесту ФОПів і правоохоронцями. Під час протидії правоохоронці винесли одного з найактивніших протестувальників за руки і ноги.

14 грудня біля будівлі Верховної Ради України теж відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.