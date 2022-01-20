Податківці пояснили, які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів

За порушення використання реєстраторів розрахункових операцій передбачають штраф у розмірі 100% вартості

Із 1 січня 2022 року ФОП – платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Державна податкова служба (ДПС) дала роз'яснення щодо того, які потрібно зберігати документи. Про це повідомляє головне управління ДПС у м. Києві.

Які документи потрібно зберігати

За даними ДПС, суб’єкти господарювання, які використовують РРО для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані, зокрема:

у кінці робочого дня (зміни) створювати у паперовій та/або електронній формі (крім автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання на РРО (крім автоматів з продажу товарів (послуг)) протягом трьох років;

створювати в паперовій та/або електронній формі X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства;

зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії.

Кому не потрібно застосовувати касові апарати

Водночас ФОП – платники єдиного податку першої групи які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, не використовують працю найманих осіб, з 1 січня 2022 року не застосовують РРО/програмні РРО.

Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні – вже 150% вартості товару.

Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОП дозволялося 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.