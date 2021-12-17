Відтермінування касових апаратів не буде: Рада провалила голосування

У сесійній залі забракло голосів навіть для того, щоб внести розгляд відповідного законопроєкту у порядок денний

Верховна Рада не змогла зібрати більшість депутатів необхідну для ухвалення законопроєкту щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку № 6376. 17 грудня зранку спікер Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позачергового пленарного засідання заради розгляду цього питання.

Як відомо, 17 грудня – останній пленарний день роботи Верховної Ради у 2021 році. Напередодні, 15 та 16 грудня в парламенті збирали голоси за проведення позачергового засідання на якому планували розглянути одне питання – проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку)» (реєстр. № 6376).

За регламентом, позачергове засідання призначає голова Верховної Ради на вимогу 155 народних депутатів. Станом на ранок 17 грудня, 155 підписів було зібрано, а спікер підписав відповідне розпорядження. Але за фактом на позачергове засідання зібралися близько 100 депутатів.

У проєкті закону автори пропонували відтермінувати обов'язковість касових апаратів ще на рік – до початку 2023 року.

Це мало поширюватиметься на тих платників єдиного податку 2-4 груп, річні доходи яких не перевищує 220 розмірів мінімальної зарплати (зараз це 1,3 млн грн).

Водночас під Радою зібрався мітинг підприємців, які вимагали відтермінування РРО, яке заплановано на січень 2022 року. Під час протесту біля Ради прогриміли вибухи. Є перші потерпілі. Перед цим біля будівлі парламенту сталися сутички між учасниками акції протесту ФОПів і правоохоронцями. Під час протидії правоохоронці винесли одного з найактивніших протестувальників за руки і ноги.

14 грудня біля будівлі Верховної Ради України теж відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Раніше Верховна Рада у першому читанні та в цілому підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт №4439-д щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями. Проєктом закону пропонується відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів.

На початку листопада у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на один рік застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу.

Протягом усього розгляду питання у парламенті до стін Верховної Ради виходять підприємці, вимагаючи ухвалити законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів. Аналогічні акції відбувалися в інших містах країни.

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