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    Економіка та фінанси

    Гетманцев подякував підприємцям за високий рівень свідомості

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    &laquo;Дякую платникам податків за високий рівень суспільної свідомості та розуміння того, що РРО &ndash; це просто та доступно&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;наголосив Гетманцев - Гетманцев подякував підприємцям за високий рівень свідомості
    «Дякую платникам податків за високий рівень суспільної свідомості та розуміння того, що РРО – це просто та доступно», – наголосив Гетманцев

    Гетманцев наголосив, що фіскалізація є виключно інструментом детінізації економіки України

    Розпочатий головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим процес фіскалізації деяких категорій підприємницької діяльності демонструє позитивну динаміку.

    Про це Данило Гетманцев повідомив на своїй сторінці у Телеграмі. Зокрема Голова фінансового Комітету повідомив про те, що з початку 2021 року кількість підприємців, які зареєстрували реєстраторі розрахункових операцій (РРО) та програмне забезпечення (ПРРО) збільшилася на 95 тисяч осіб (на 27%). Зокрема на 66% зросла кількість РРО/ПРРО, зареєстрованих фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку та ризиковими групами ФОП (+150%). Таким чином, станом на листопад 2021 року, загальна кількість РРО/ПРРО становить 446 тисяч.

    Данило Гетманцев подякував підприємцям та наголосив, що фіскалізація є виключно інструментом детінізації економіки України.

    «Дякую платникам податків за високий рівень суспільної свідомості та розуміння того, що РРО – це просто та доступно. Хочу вкотре нагадати, що фіскалізація – це не про податки, це, в першу чергу, про прозорість діяльності і цивілізовані правила ведення бізнесу», – наголошує Данило Гетманцев.

    Нагадаємо, що згідно до Законів №128-IX та №129-IX, прийнятих Верховною Радою України 20 вересня 2019 року, з 1 січня 2021 року використання РРО/ПРРО стало обов’язковим для ФОП - платників єдиного податку 2,3,4 груп. Зокрема, використовувати РРО мають Інтернет-магазини, ресторани та кафе, турагенції та туроператори, готелі, продавці ювелірних виробів, текстилю, магазини секонд-хенд та всі інші, окрім платників єдиного податку 1 групи, що здійснюють торгівлю за готівку на ринках.

    Спочатку нововведення викликали протести малого та середнього бізнесу, але згодом підприємці погодилися з аргументами голови фінансового Комітету парламенту. Як свідчить статистика, підприємці дійсно зрозуміли на власному досвіді, що використання касових апаратів не завдає їм додаткових незручностей.

    Данило Гетманцев неодноразово акцентував увагу на тому, що завдяки фіскалізації підприємницької діяльності Україні вдасться покласти край ухиленню від сплати податків гравцями великого бізнесу, які використовували підприємців задля «відмивання» значних сум. Щороку Україна втрачала від цього мільярди гривень податкових надходжень.

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    Теги: податки Данило Гетманцев
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    Гетманцев подякував підприємцям за високий рівень свідомості