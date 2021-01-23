Глава Мінсополітики спрогнозувала запуск накопичувальної пенсійної системи

Добровільно обирати користування накопичувальною системою зможуть люди після 50 років

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розраховує на ухвалення законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему в 2021 році і на запуск системи з 1 січня 2023 року.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми працюємо над тим, щоб у цьому році, у 2021 році, був ухвалений консенсусний, консолідований, компромісний закон про запровадження в Україні накопичувальної системи. Чому важливо ухвалити у 2021 році? Тому що дуже багато домашньої роботи, дуже багато потрібно зробити підготовчих робіт. Тому 2021 рік, я дуже сподіваюся, буде роком ухвалення закону, 2022 рік буде роком ухвалення всіх необхідних підзаконних актів та підготовки всієї інфраструктури», – сказала Лазебна.

А 1 січня 2023, за її словами, стане роком, коли працюючі люди, «ті категорії, які будуть визначені в законі, будуть відкладати зі своєї заробітної плати по 2% на свої накопичувальні рахунки».

Очільниця Мінсополітики додала, що добровільно обирати користування накопичувальною системою зможуть люди після 50 років. Українці до 50 років обов’язково повинні будуть користуватися накопичувальною пенсійною системою.

Лазебна зазначила, що платити ці гроші в накопичувальний фонд зобов'язаний роботодавець, а не працівник.

Нагадаємо, українцям хочуть платити по дві пенсії: хто і скільки отримає після нової реформи.

Раніше Кабмін запропонував ввести накопичувальну пенсійну систему, але не для всіх.

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій будуть підвищені два податки.

Як повідомлялося, в Україні введуть накопичувальну пенсійну систему для осіб молодших від 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах. Це стане доповненням до їхньої солідарної пенсії.