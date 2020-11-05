Прем’єр стверджує, що ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ

Прем'єр зазначив, що МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України

Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов'язаннях», – наголосив голова уряду.

Прем'єр зазначив, що МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми Фонду.

Нагадаємо, 3 листопада президенти Володимир Зеленський заявив, що місії Міжнародного валютного фонду в Україні не буде через рішення Конституційного суду.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.