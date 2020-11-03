Місії МВФ не буде через рішення КСУ, – Зеленський

Зеленський про рішення КСУ: ми отримали сигнал від МВФ, що ніякої місії можна не очікувати

Зеленський зазначив, що якщо місія МВФ не приїде в Україну – буде дірка у бюджеті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місії Міжнародного валютного фонду в Україні не буде.

Про це Зеленський заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Зеленський зазначив, що причиною цього є рішення Конституційного суду про скасування е–декларування.

«Ми отримали відразу багато сигналів від наших західних партнерів. Від Міжнародного валютного фонду не може бути ніякої місії. Можете не чекати, а я не хочу приховувати від нашого суспільство, про що йде мова», – заявив він.

За його словами, якщо місія МВФ не приїде в Україну – буде дірка у бюджеті».

«Нам потрібна допомога наших партнерів. Такий самий сигнал ми отримали від Світового банку, від ЄБРР, від усіх послів Великої сімки які перебувають в Україні», – додав президент.

Як повідомлялося, Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» 2 листопада обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.