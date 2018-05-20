Греція та Єврокомісія домовилися про новий пакет допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Греція має намір якомога швидше почати реалізовувати наступний перелік реформ для отримання 12 мільярдів євро допомоги

Єврокомісія повідомила ввечері в суботу, 19 травня, що Греція домовилася з міжнародними кредиторами на рівні експертів про надання подальшої фінансової підтримки у рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM). При цьому Афіни візьмуть на себе зобов'язання щодо продовження реформ - від Греції вимагають проведення ще понад 80 заходів.

Домовленість буде представлено 24 травня на зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони, повідомляє агентство AFP.

Греція має намір почати втілювати новий перелік реформ «якомога швидше» - ще до 21 червня, коли відбудеться зустріч представників Єврозони у Люксембурзі. У відповідь Афіни повинні отримати до 12 мільярдів євро, стверджує AFP з посиланням на свої джерела в Єврокомісії.

Починаючи з 2010 року, Греції було надано фінансову підтримку обсягом близько 260 мільярдів євро. Влітку добігає кінця третя програма, ухвалена в 2015 році. Греція прагне отримати списання частини боргу і повернутися на міжнародні фінансові ринки. Якщо так станеться, то починаючи з 20 серпня Афіни більше не повинні будуть дотримуватися режиму економії, якого від Греції вимагали міжнародні кредитори і які спричинили велике обурення серед населення країни.

Джерело: Deutsche Welle