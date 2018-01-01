Гройсман пообіцяв у цьому році більш стабільні ціни

Гройсман заявив, що штучний контроль цін - це шлях у нікуди

У 2018 році ціни будуть більш стабільними, ніж у попередньому, 2017 році. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна». «Завдання – зробити так, щоб якість життя кожної української родини підвищилася. Це неможливо зробити швидко, але ми почали це робити – це факт. У 2017 розпочали ряд



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Володимир Гройсман

Гройсман заявив, що штучний контроль цін - це шлях у нікуди

У 2018 році ціни будуть більш стабільними, ніж у попередньому, 2017 році.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна».

«Завдання – зробити так, щоб якість життя кожної української родини підвищилася. Це неможливо зробити швидко, але ми почали це робити – це факт. У 2017 розпочали ряд змін, які дозволили зростати національній економіці. У 2018 ціни будуть більш стабільними, ніж у 2017 році», - сказав він.

За словами глави уряду, ціни підвищилися з різних причин, зокрема на м'ясо. Нині в Україні почали впроваджувати підтримку фермерів, що дасть змогу відновити поголів'я худоби, у тому числі в особистих господарствах.

Гройсман підкреслив, що штучний контроль цін - це шлях у нікуди.

«Я обираю інший шлях - стимулювання зростання галузей економіки та насичення ринку власною продукцією. Відтак ціни будуть стабільними», - заявив він.

«Також ми зробимо можливим інвестування у держкомпанії, залучення коштів відкрито, без тіньових схем. Це відкриє можливості для 5-7% економічного зростання», - наголосив Прем'єр-міністр.

Він також додав: «Я «контролерам», які заважають бізнесу працювати, спуску не дам. Це виклик для усіх гілок влади».