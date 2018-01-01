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    Економіка та фінанси

    Гройсман пообіцяв у цьому році більш стабільні ціни

    Гройсман заявив, що штучний контроль цін - це шлях у нікуди
    У 2018 році ціни будуть більш стабільними, ніж у попередньому, 2017 році. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна». «Завдання – зробити так, щоб якість життя кожної української родини підвищилася. Це неможливо зробити швидко, але ми почали це робити – це факт. У 2017 розпочали ряд
    • Вчора, 22:46
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Гройсман заявив, що штучний контроль цін - це шлях у нікуди

    У 2018 році ціни будуть більш стабільними, ніж у попередньому, 2017 році.

    Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Україна».

    «Завдання – зробити так, щоб якість життя кожної української родини підвищилася. Це неможливо зробити швидко, але ми почали це робити – це факт. У 2017 розпочали ряд змін, які дозволили зростати національній економіці. У 2018 ціни будуть більш стабільними, ніж у 2017 році», - сказав він.

    За словами глави уряду, ціни підвищилися з різних причин, зокрема на м'ясо. Нині в Україні почали впроваджувати підтримку фермерів, що дасть змогу відновити поголів'я худоби, у тому числі в особистих господарствах.

    Гройсман підкреслив, що штучний контроль цін - це шлях у нікуди.

    «Я обираю інший шлях - стимулювання зростання галузей економіки та насичення ринку власною продукцією. Відтак ціни будуть стабільними», - заявив він.

    «Також ми зробимо можливим інвестування у держкомпанії, залучення коштів відкрито, без тіньових схем. Це відкриє можливості для 5-7% економічного зростання», - наголосив Прем'єр-міністр.

    Він також додав: «Я «контролерам», які заважають бізнесу працювати, спуску не дам. Це виклик для усіх гілок влади».

    Володимир Гройсман економіка ціни Україна фінанси
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