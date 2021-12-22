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    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни

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    Новий Kia Sportage отримав цінник в Україні - Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни
    Новий Kia Sportage отримав цінник в Україні
    фото з відкритих джерел

    В Україні анонсовано нове покоління Kia Sportage – найпопулярнішого автомобіля країни. Зі зміною поколінь ціни зростуть на 17%

    На українців чекає суттєве подорожчання найпопулярнішого автомобіля країни – кросовера Kia Sportage. Наступного року ціни на модель зростуть на 17%. Пов’язано це зі зміною поколінь бестселера.

    Зараз українське представництво Kia пропонує Sportage за ціною від €17,8 тис. Але вже у першому кварталі 2022 року на українському ринку з’явиться нове покоління кросовера. І воно вже коштуватиме, щонайменш, €20,9 тис.

    Якщо ж казати про топову комплектацію, то зараз доступна Limited Edition, яка коштує €22,9 тис. Нове покоління матиме більш «люксову» версію GT Line, за яку проситимуть €34 тис.

    Зростання ціни пов’язано з тим, що автомобіль отримав нові системи активної безпеки. Також корейці повністю переробили салон автомобіля.

    Характеристики нового Kia Sportage

    В Україні слід розраховувати на єдиний мотор – дволітровий бензиновий мотор, який працюватиме в парі з 6-ступінчастим «автоматом» або «механікою». Таким само силовим агрегатом оснащується новий Hyundai Tucson, де мотор видає 156 кінських сил та 192 Нм обертального моменту.

    Привод – передній або повний.

    Уперше для Sportage був створений абсолютно новий режим Terrain Mode. Він автоматично регулює налаштування таким чином, щоб автомобіль забезпечував оптимальну динаміку руху для будь-яких дорожніх умов і навколишнього середовища, включаючи сніг, бруд і пісок.

    Оснащення Sportage

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    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни
    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни
    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни
    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни
    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни
    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни
    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни

    В Україні новий Kia Sportage на старті продажів буде представлено в чотирьох комплектаціях:

    • Comfort – від €20,9 тис.;
    • Prestige – від €23,6 тис.;
    • Luxury – від €29,2 тис.;
    • GT Line – від €34 тис.

    До складу базових систем активної безпеки нового Kia Sportage в Україні увійдуть утримання у смузі руху та запобігання зіткнення з транспортом та пішоходами. Інші системи будуть доступні лише у топовому виконанні. А це:

    • запобігання перехресному зіткненню ззаду;
    • запобігання зіткненню при лівому повороті;
    • контроль «сліпих» зон;
    • допомога при русі по шосе.

    Мультимедійна система отримала сенсорний екран діагоналлю від 8 до 12,3 дюйма роздільною здатністю Full HD. Bluetooth-модуль дозволяє підключати два пристрої одночасно. Є підтримка Android Auto і Apple Car Play.

    Камера заднього виду входить до базового оснащення. У «топі» також буде камера кругового огляду.

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    Теги: кросовери Kia Sportage Kia
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    Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни