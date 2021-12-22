Улюблений автомобіль українців суттєво подорожчав. Оголошено нові ціни

В Україні анонсовано нове покоління Kia Sportage – найпопулярнішого автомобіля країни. Зі зміною поколінь ціни зростуть на 17%

На українців чекає суттєве подорожчання найпопулярнішого автомобіля країни – кросовера Kia Sportage. Наступного року ціни на модель зростуть на 17%. Пов’язано це зі зміною поколінь бестселера.

Зараз українське представництво Kia пропонує Sportage за ціною від €17,8 тис. Але вже у першому кварталі 2022 року на українському ринку з’явиться нове покоління кросовера. І воно вже коштуватиме, щонайменш, €20,9 тис.

Якщо ж казати про топову комплектацію, то зараз доступна Limited Edition, яка коштує €22,9 тис. Нове покоління матиме більш «люксову» версію GT Line, за яку проситимуть €34 тис.

Зростання ціни пов’язано з тим, що автомобіль отримав нові системи активної безпеки. Також корейці повністю переробили салон автомобіля.

Характеристики нового Kia Sportage

В Україні слід розраховувати на єдиний мотор – дволітровий бензиновий мотор, який працюватиме в парі з 6-ступінчастим «автоматом» або «механікою». Таким само силовим агрегатом оснащується новий Hyundai Tucson, де мотор видає 156 кінських сил та 192 Нм обертального моменту.

Привод – передній або повний.

Уперше для Sportage був створений абсолютно новий режим Terrain Mode. Він автоматично регулює налаштування таким чином, щоб автомобіль забезпечував оптимальну динаміку руху для будь-яких дорожніх умов і навколишнього середовища, включаючи сніг, бруд і пісок.

Оснащення Sportage

В Україні новий Kia Sportage на старті продажів буде представлено в чотирьох комплектаціях:

Comfort – від €20,9 тис.;

Prestige – від €23,6 тис.;

Luxury – від €29,2 тис.;

GT Line – від €34 тис.

До складу базових систем активної безпеки нового Kia Sportage в Україні увійдуть утримання у смузі руху та запобігання зіткнення з транспортом та пішоходами. Інші системи будуть доступні лише у топовому виконанні. А це:

запобігання перехресному зіткненню ззаду;

запобігання зіткненню при лівому повороті;

контроль «сліпих» зон;

допомога при русі по шосе.

Мультимедійна система отримала сенсорний екран діагоналлю від 8 до 12,3 дюйма роздільною здатністю Full HD. Bluetooth-модуль дозволяє підключати два пристрої одночасно. Є підтримка Android Auto і Apple Car Play.

Камера заднього виду входить до базового оснащення. У «топі» також буде камера кругового огляду.