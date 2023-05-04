Голова антикорупційного комітету Ради розповіла, що її не влаштовує в роботі НАЗК

Нардеп Радіна пояснила, що не так у роботі Національного агентства з протидії корупції

Під керівництвом чинного голови НАЗК Олександра Новікова орган вперше запустив комплексні перевірки декларацій. Це позитивно, проте цього недостатньо. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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«Систему перевірок декларацій можна і треба вдосконалити – це цілком у повноваженнях НАЗК, цьому ніхто не заважає. Натомість, іноді Агентство нераціонально розподіляє ресурси на перевірку відомостей, які не мають стосунку до корупції, як-то правильність індексів або сплата податків за десять років до того, як особа стала державним службовцем», – пояснила нардепка.

Проте в роботі НАЗК є й суттєві плюси.

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«Скажу, що я особисто вважаю головними КРІ (ключовими показниками ефективності) роботи НАЗК. Антикорупційною реформою я зайнялася за багато років до того, як очолила антикорупційний комітет, і точно знаю, для чого створювалося НАЗК ще до його перезавантаження у 2019 році. Насамперед для того, аби здійснювати контроль за деклараціями посадовців, та концентруватися на виявленні ознак корупції — брехні в декларації та незаконного збагачення», – розповіла Радіна.

Агентство має покласти перед НАБУ «меню» декларацій посадовців для аналізу в рамках кримінального процесу. Бо у НАБУ нема ані кадрового потенціалу, ані технічних засобів займатися аналізом тисяч декларацій.

У січні наступного року завершуються повноваження голови НАЗК Олександра Новікова, який показав себе досить незручним для влади (позиція щодо відновлення декларацій, «бойове» ухвалення Антикорупційної програми). Радіна зазначила, що процедуру добору голови НАЗК посилював уже комітет під її керівництвом – законопроектом, ініційованим президентом у 2019 році. Цей закон передбачає модель, за якою обрано і чинного голову НАЗК – з вирішальною роллю експертів, запропонованих міжнародними партнерами. Ці запобіжники діяли під час обрання Олександра Новікова, і закон з того часу не змінився. Ще на початку каденції вони свідомо відмовилися від можливості впливати на конкурс на посаду голови НАЗК.

Нагадаємо, що «Слуги народу» оголосили тривогу: в антикорупційних органах нема кому працювати. Топкорупцію по всій Україні розслідує лише 227 детективів.